Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron Foto: Captura

Por Luis Calizaya







Un hecho particular se registró en las últimas horas de este jueves, cuando una mujer que conducía una camioneta chocó de frente contra un colectivo en la lateral norte del Acceso Este en Guaymallén. Según testigos y registros en video, tras el fuerte impacto que la dejó gravemente herida, sufrió el robo de sus pertenencias por parte de personas que pasaban por el lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Choque y robo en Guaymallén: cómo ocurrieron los hechos El accidente se inició cuando la conductora de una Ford Eco Sport, que circulaba por calle Libertad, intentó girar hacia la Lateral Norte del Acceso Este, pero lo hizo en contramano. Posiblemente se haya confundido por el reciente cambio de sentido (de doble a una mano) en la avenida, por las obras que se llevan a cabo en la zona.

Fue en ese momento cuando impactó de frente contra un colectivo de la Línea 260, que se dirigía hacia el oeste. Como consecuencia, la camioneta quedó con graves daños en la parte frontal y terminó sobre la banquina de calle Libertad.

Herida e inconsciente por el fuerte impacto, la penuria de la mujer no terminó allí. Personas que pasaban por la zona, lejos de asistirla, aprovecharon para robarle objetos del interior del vehículo, entre ellos una cartera, según confirmaron testigos.

En el lugar trabajan preventores de tránsito, quienes llegaron rápidamente a la escena, ya que se encontraban realizando tareas en la esquina de calle Arenales.