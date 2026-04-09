9 de abril de 2026
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Acceso Este

Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron

Una mujer protagonizó un llamativo hecho policial en Guaymallén, luego de impactar contra un micro y ser víctima de un robo tras quedar inconsciente.

Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron
Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron Foto: Captura
 Por Luis Calizaya

Un hecho particular se registró en las últimas horas de este jueves, cuando una mujer que conducía una camioneta chocó de frente contra un colectivo en la lateral norte del Acceso Este en Guaymallén. Según testigos y registros en video, tras el fuerte impacto que la dejó gravemente herida, sufrió el robo de sus pertenencias por parte de personas que pasaban por el lugar.

Choque y robo en Guaymallén: cómo ocurrieron los hechos

El accidente se inició cuando la conductora de una Ford Eco Sport, que circulaba por calle Libertad, intentó girar hacia la Lateral Norte del Acceso Este, pero lo hizo en contramano. Posiblemente se haya confundido por el reciente cambio de sentido (de doble a una mano) en la avenida, por las obras que se llevan a cabo en la zona.

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Fue en ese momento cuando impactó de frente contra un colectivo de la Línea 260, que se dirigía hacia el oeste. Como consecuencia, la camioneta quedó con graves daños en la parte frontal y terminó sobre la banquina de calle Libertad.

Herida e inconsciente por el fuerte impacto, la penuria de la mujer no terminó allí. Personas que pasaban por la zona, lejos de asistirla, aprovecharon para robarle objetos del interior del vehículo, entre ellos una cartera, según confirmaron testigos.

En el lugar trabajan preventores de tránsito, quienes llegaron rápidamente a la escena, ya que se encontraban realizando tareas en la esquina de calle Arenales.

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