11 de abril de 2026
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Sitio Andino
Accidente

Motociclista y peatón heridos en un accidente en pleno centro de Malargüe

Ocurrió este mediodía en avenida San Martín. Vecinos intervinieron y cortaron el tránsito hasta la llegada de la ambulancia y la Policía.

Accidente en pleno centro de Malargüe.

Accidente en pleno centro de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un motociclista y un peatón de unos 70 años resultaron heridos este sábado cerca del mediodía tras un accidente de tránsito ocurrido en Malargüe, sobre avenida San Martín. Ambos fueron trasladados al hospital local y, en principio, se encontrarían fuera de peligro, a la espera del parte médico oficial.

El siniestro vial se registró alrededor de las 11.45 en avenida San Martín, entre calles General Roca y Fray Luis Beltrán, en una de las zonas de mayor circulación vehicular y peatonal de la ciudad de Malargüe.

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El accidente según los testigos

De acuerdo a testimonios recabados por SITIO ANDINO en el lugar, el hecho involucró a un motociclista que circulaba en dirección al sur por uno de los andariveles de la arteria principal, quien por causas que se investigan embistió a un hombre mayor que intentaba cruzar la calzada a mitad de cuadra, acompañado por otra persona.

Producto del impacto, el peatón cayó pesadamente sobre la carpeta asfáltica en la margen oeste de la avenida, mientras que el conductor de la moto, de mediana cilindrada, terminó tendido sobre los carriles de la mano este, con diversas heridas y escoriaciones visibles.

El rápido accionar de vecinos y comerciantes de la zona fue clave en los primeros minutos posteriores al accidente. Los presentes asistieron a los heridos y colaboraron en la interrupción del tránsito vehicular, hasta la llegada de efectivos policiales y una ambulancia del hospital local.

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Minutos más tarde, personal sanitario procedió al traslado de ambos lesionados hacia la guardia del nosocomio de Malargüe, donde quedaron en observación. Según las primeras informaciones, ninguno de los involucrados presentaría heridas de gravedad, aunque se aguardaba el parte médico oficial para confirmar su estado de salud.

Testigos señalaron además que al momento del hecho se registraba un intenso movimiento de vehículos, ciclistas y peatones. Algunos incluso advirtieron sobre velocidades superiores a las permitidas en la zona y reiteraron reclamos por el funcionamiento intermitente de los semáforos en la intersección de avenida San Martín y General Roca, una problemática que, aseguran, se mantiene desde hace varias semanas y que incrementa el riesgo de este tipo de episodios.

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