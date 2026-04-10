Maipú: le apuntaron en la cabeza a un niño para robar $4 millones

Una familia de trabajadores sufrió un violento robo en su casa de Rodeo del Medio, Maipú , cuando al menos cinco delincuentes armados y encapuchados golpearon a los padres y hasta le apuntaron en la cabeza a un niño para lograr sustraer unos $4 millones.

El robo ocurrió a las 22 del jueves en una casa ubicada sobre calle Nicolás Serpa al 2.000, en Rodeo del Medio , donde viven las víctimas, quienes aseguraron que el dinero era producto de toda la venta de tomates que habían realizado en los últimos meses.

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Producto de la violencia del robo, una mujer fue golpeada y sufrió un corte en el rostro , por lo que debió ser asistida por médicos. En tanto que los delincuentes escaparon sin ser detenidos.

Según el procedimiento policial, los delincuentes, todos encapuchados y armados, irrumpieron en el hogar cuando la familia estaba en el interior de la casa.

Con mucha violencia, los ladrones redujeron a todos los integrantes de la familia y le apuntaron a un niño para que los padres dijeran “dónde tenían la plata”. El progenitor del pequeño, desesperado, lo cubrió y allí se vivieron momentos de tensión. Hubo golpes y amenazas.

Finalmente, los ladrones se alzaron con los $4 millones que tenía la familia en la casa, producto de la venta de tomates.

Ahora bien, en medio del robo, los ladrones también atacaron a otra mujer -familiar de los primeros damnificados-, quien vive en el mismo predio. A esa mujer, que había advertido la extraña presencia de los sujetos en el lugar, la golpearon y también amenazaron. Esta víctima terminó herida.

Casi al mismo tiempo, uno de los ladrones, tal vez advirtiendo que había más gente en el predio, les gritó a sus cómplices que huyeran y en cuestión de minutos, todos escaparon.

En la escena trabajó Científica y también efectivos de investigaciones. Ahora el caso está en manos de la fiscalía de robos y hurtos.