10 de abril de 2026
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Maipú

Maipú: le apuntaron en la cabeza a un niño para robar $4 millones

Una familia de Maipú sufrió un violento robo en su casa de Rodeo del Medio. Actuaron al menos cinco delincuentes armados.

Nicolás Serpa al 2000, en Maipú, el lugar donde ocurrió el robo.

Nicolás Serpa al 2000, en Maipú, el lugar donde ocurrió el robo.

 Por Pablo Segura

Una familia de trabajadores sufrió un violento robo en su casa de Rodeo del Medio, Maipú, cuando al menos cinco delincuentes armados y encapuchados golpearon a los padres y hasta le apuntaron en la cabeza a un niño para lograr sustraer unos $4 millones.

El robo ocurrió a las 22 del jueves en una casa ubicada sobre calle Nicolás Serpa al 2.000, en Rodeo del Medio, donde viven las víctimas, quienes aseguraron que el dinero era producto de toda la venta de tomates que habían realizado en los últimos meses.

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Producto de la violencia del robo, una mujer fue golpeada y sufrió un corte en el rostro, por lo que debió ser asistida por médicos. En tanto que los delincuentes escaparon sin ser detenidos.

Violento robo a una familia en Maipú: le apuntaron en la cabeza a un niño

Según el procedimiento policial, los delincuentes, todos encapuchados y armados, irrumpieron en el hogar cuando la familia estaba en el interior de la casa.

Con mucha violencia, los ladrones redujeron a todos los integrantes de la familia y le apuntaron a un niño para que los padres dijeran “dónde tenían la plata”. El progenitor del pequeño, desesperado, lo cubrió y allí se vivieron momentos de tensión. Hubo golpes y amenazas.

Finalmente, los ladrones se alzaron con los $4 millones que tenía la familia en la casa, producto de la venta de tomates.

Ahora bien, en medio del robo, los ladrones también atacaron a otra mujer -familiar de los primeros damnificados-, quien vive en el mismo predio. A esa mujer, que había advertido la extraña presencia de los sujetos en el lugar, la golpearon y también amenazaron. Esta víctima terminó herida.

Casi al mismo tiempo, uno de los ladrones, tal vez advirtiendo que había más gente en el predio, les gritó a sus cómplices que huyeran y en cuestión de minutos, todos escaparon.

En la escena trabajó Científica y también efectivos de investigaciones. Ahora el caso está en manos de la fiscalía de robos y hurtos.

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