En el Día de Campo, Vargas Arizu reivindicó el potencial de General Alvear y respondió a empresarios.

El tradicional Día de Campo en General Alvear , que da inicio a la Fiesta Nacional de la Ganadería , recibió este sábado la visita de diversas autoridades de la provincia de Mendoza . Entre ellos, la de Rodolfo Vargas Arizu , ministro de Producción, quien destacó las potencialidades económicas del departamento y se refirió a los reclamos de empresarios .

El funcionario fue uno de los presentes en el evento que combina producción, gastronomía y cultura. " Esta es una de las que ha crecido mucho , con la ciruela que es interesante en esta zona, hay varias actividades , la hotelería, las inversiones mineras que se vienen, no es solamente la ganadería", señaló.

Vargas Arizu fue consultado sobre el comunicado de las cámaras empresariales del sur de la provincia y declaró: "Fue intempestivo, no muy bien (recibido) porque nosotros asistimos permanentemente a todas las reuniones y mi teléfono está abierto a todos para preguntarme, para decirme, para reunirnos", y afirmó: "Eso de mandar notas exigiendo y poniendo temas que no son, inclusive, nuestros porque son nacionales, no le digo que molesta, pero sí inquieta" .

Los empresarios manifestaron una “profunda preocupación” por el escenario económico y reclamaron medidas urgentes para evitar el deterioro del entramado productivo. Al respecto de ese diagnóstico, el ministro sostuvo: "En algunas partes es certero, pero es certero a nivel nacional, con cosas que nosotros no manejamos, no manejamos IVA ni retenciones a las exportaciones, ni tipo de cambio ".

El funcionario reconoció que existe la necesidad de reducir la presión impositiva, aunque advirtió que ese objetivo está condicionado por múltiples factores estructurales. “Lo que hay que demandarle a los gobiernos es bajar gastos y costos para bajar la carga impositiva”, afirmó. En ese sentido, remarcó las limitaciones del Estado frente a la lógica del sector privado y consideró que requiere “una ingeniería que lleva tiempo” y paciencia para avanzar en reformas de fondo.

Además, señaló que la provincia se ve afectada por un esquema de coparticipación que no refleja lo que aporta, lo que obliga a gestionar cambios a nivel nacional. También se refirió a la paralización de la obra pública nacional, pero que Mendoza avanza en diversas licitaciones.

Día de Campo en General Alvear

El Día de Campo marca el inicio oficial de la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, uno de los eventos más importantes del oeste argentino, que se desarrollará del 6 al 10 de mayo de 2026. La jornada comenzó a las 9 de este sábado 11 de abril, en Agropecuaria Los Huarpes SRL, ubicada en el paraje de Soitué, a unos 18 kilómetros de la ciudad de General Alvear.

El evento ofrece a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca el trabajo en la zona. Se realizan demostraciones de las tareas rurales, mostrando las técnicas utilizadas en la ganadería y resaltando la importancia del sector en la economía y cultura regional.

Además de las exhibiciones ganaderas, el Día de Campo permite a los visitantes disfrutar de la gastronomía típica, con degustaciones de comidas y bebidas tradicionales. Esta experiencia no solo busca difundir la Fiesta, sino también dar a conocer las costumbres y el estilo de vida rural.