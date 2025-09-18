Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: "Son kukas disfrazados".

El presidente Javier Milei se expresó luego de que la Cámara de Diputados rechazara su veto a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan . El resultado representó un duro revés político para el oficialismo y anticipa un escenario complejo en el Senado.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) , Milei criticó duramente a la oposición. “En el Partido del Estado tenés a los kukas a los antikukas que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, escribió, cuestionando a quienes respaldaron la postura peronista frente al veto presidencial.

El mandatario también lanzó una advertencia política: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza . La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad, carajo”. Con estas palabras, Milei reforzó su discurso de confrontación y polarización.

El rechazo al veto presidencial mostró una amplia mayoría. En el caso del Hospital Garrahan , se contabilizaron 181 votos contra 60 y una abstención . En el de universidades , la votación fue de 174 contra 67 y dos abstenciones , confirmando la derrota del oficialismo en ambas iniciativas.D

La sesión también dejó en evidencia las diferencias dentro del PRO. Mientras 21 diputados apoyaron al Gobierno, nueve votaron junto a la oposición y una legisladora se abstuvo. Entre los que acompañaron las leyes estuvieron María Eugenia Vidal, Héctor Baldassi, Silvia Lospennato y Avaro González, entre otros.

¿Javier Milei tendrá otro revés en el Senado?

El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves para tratar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en medio de un panorama adverso para el Gobierno Nacional ante sucesivas derrotas en el Congreso.

El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por las provincias; recibió en el Senado 56 votos afirmativos y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas, y otros que juegan libres.