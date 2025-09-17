Movilización al Congreso: cientos de miles se concentraron en rechazo a los vetos de Milei

Por Sitio Andino Sociedad







Estudiantes, docentes, graduados y público en general se concentraron la tarde del miércoles en la Tercera Marcha Universitaria Federal, una movilización multitudinaria en defensa de la educación y la salud pública y en rechazo de los vetos de Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediátrica.

Embed La movilización se desarrolló bajo la consigna "Nuestro futuro no se veta" y tenía previsto su acto central a las 18. Sin embargo, minutos después de las 17 horas, la Cámara de Diputados rechazó ambos vetos presidenciales, lo que representó una nueva derrota legislativa del Gobierno en medio de un contexto de crisis política, económica e institucional.

image Foto: Javier Goulu En la plaza del Congreso, hubo cientos de miles de manifestantes, y también se realizaron movilizaciones en distintos puntos del país. La marcha transcurrió de manera pacífica, y cuando se rechazaron los vetos, los presentes manifestaron una gran alegría. Los vetos fueron rechazados con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones para la Ley de Universidades, y 181 a favor, 60 en contra y 1 abstención para la Ley de Salud Pediátrica.

image Foto: Javier Goulu La protesta recibió la adhesión y convocatoria de amplios sectores sociales y políticos que se sintieron afectados por las medidas de recorte y desinversión del gobierno nacional encabezado por Milei. Así, además de los centros de estudiantes, gremios docentes y no docentes, y trabajadores de la salud, participaron sindicatos de la CGT, las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y colectivos de artistas vinculados al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y al Instituto Nacional del Teatro (INT).

image Foto: Javier Goulu La protesta no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario, la concentración se realizó en Plaza San Martín y avanzó hasta Puerto Joven. En Mendoza, la UNCuyo organizó el acto central en su campus. En Córdoba, la marcha partió de la Universidad Nacional de Córdoba hacia el centro. En Tucumán, estudiantes y docentes se reunieron en Plaza Independencia.