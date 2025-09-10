En desacuerdo

El intendente radical "rebelde" que cuestionó el veto de Milei a las universidades

Uno de los miembros de la tropa oficialista mendocina se destapó en las redes contra la decisión adoptada por el presidente. Qué otros dirigentes locales lo cuestionaron.

Foto: Cristian Lozano
El jefe comunal se despachó con un duro mensaje en sus redes sociales. “Gobernar es escuchar y actuar. El veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario golpea al sistema educativo y por ende al futuro del país”, analizó Suarez.

En ese sentido, señaló que “no habrá progreso sin educación pública y de calidad”. “El rol estratégico e insustituible del Estado en este ámbito, no puede quedar preso de anteojeras ideológicas ni especulaciones políticas”, evaluó el dirigente radical, quien suena como uno de los posibles candidatos a suceder a Alfredo Cornejo en 2027 (¿dentro de CM o fuera de la coalición?).

De espaldas a la identidad y las necesidades de los argentinos no se construye un futuro mejor”, completó Suarez.

Otros radicales mendocinos que cuestionaron el veto de Javier Milei

Alejado de la conducción provincial, el exgobernador y actual diputado nacional Julio Cobos fue otro de los que se expresó contrariamente a la decisión presidencial.

“Lamentablemente, el presidente insiste con darle la espalda a reclamos legítimos de diferentes sectores de la sociedad, en este caso de las universidades. Trabajaremos en el Congreso para rechazar el veto y revertir el desfinanciamiento del sistema universitario”, resaltó el legislador, quien votó favorablemente la norma cuando fue debatida en la Cámara baja nacional.

Se sumó la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, quien aseveró que “la educación en Argentina es una prioridad innegociable”.

La funcionaria de la casa de altos estudios ya había pedido al Presidente, junto a sus pares de todo el país, que no vetara la norma. Ahora la solicitud fue elevada al Congreso, a fin de no avalar lo firmado por Milei.

“Solicitamos a nuestros legisladores nacionales que refrenden la Ley de Financiamiento Universitario y a toda la comunidad que nos acompañe a las calles una vez más. ¡Universidad pública siempre!”, posteó.

Del radicalismo también hubo rechazo por parte del brazo estudiantil de esa fuerza, la Franja Morada. La agrupación adhirió a la convocatoria a una nueva marcha federal que se realizará en Mendoza y todo el país, cuando se trate el veto en el Congreso.

Marchamos por la defensa de la Universidad Pública y el futuro de millones de argentinos. La educación pública está bajo ataque, y hoy más que nunca tenemos que estar en las calles para defenderla”, afirmaron desde la organización conducida por Mariano Guidolín.

Las reacciones opositoras

Por el lado de la oposición, hubo fuertes críticas por parte de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, de la candidata a diputada nacional Marisa Uceda (quien apuntó contra Ulpiano Suarez por su posición actual), Lucas Ilardo (en sintonía con Uceda), Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto, entre otros.

