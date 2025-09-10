Mensaje oficial

Javier Milei en cadena nacional: cuándo será y de qué tema hablará

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional, según confirmó el vocero Manuel Adorni del Gobierno Nacional. Los temas que tratará.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional el próximo lunes 15, a las 21, según confirmó el vocero Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. El mensaje será sobre la presentación del Presupuesto 2026, en medio de definiciones económicas y políticas para el Gobierno Nacional.

El jefe de Estado buscará dar certezas sobre el rumbo económico del país y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público. En la Argentina, en los primeros años de mandato libertario no hubo una ley de Presupuesto sancionada por el Congreso, por eso hay gran expectativa por lo que pueda decir Milei al respecto y el contenido que la norma tendrá.

Javier Milei y el Presupuesto

La presentación del Presupuesto 2026 es fundamental para delinear la hoja de ruta fiscal y las prioridades de la administración en el próximo ejercicio. Se espera que Milei se diriga a la ciudadanía para explicar los detalles y fundamentos de su propuesta, en un contexto donde el debate sobre las cuentas públicas cobra especial relevancia.

Esta iniciativa siempre fue esquivada el Gobierno Nacional: en los dos años de gestión, el Presidente gobernó con un Presupuesto prorrogado del 2023, debido a que se mostró inflexible para aplicarle los cambios a su esquema que proponía la oposición.

En 2024, Milei presentó un esquema en el que la economía creciera un 5%, la inflación se desacelere a 18,3%, y que el dólar oficial avance a un ritmo semejante a los precios ubicándose en $1.207 en diciembre, un superávit primario de 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

Movimientos en el Gobierno Nacional

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Milei nombró a un ministro del Interior, con el claro objetivo de reactivar el diálogo con los gobernadores, en lo que es el primer cambio a nivel político implementado tras lo sucedido el domingo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció la creación del Ministerio del Interior, que quedará a cargo de Lisandro Catalán, actual vicejefe de Gabinete de Interior y su mano derecha desde el inicio de la gestión.

Hasta ahora, Catalán era el 2 de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con los gobernadores. Sin embargo, el mensaje de Francos incluye una frase que marca el tono que tendrán las reuniones con los jefes del interior.

Fuente: NA.

