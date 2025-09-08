El revés bonaerense de Javier Milei en Buenos Aires desata la reacción de Wall Street

La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires desató un fuerte remezón financiero y dejó al gobierno de Javier Milei frente a un panorama mucho más restrictivo en materia política y económica.

El resultado, con una diferencia de 13 puntos a favor de Fuerza Patria en el distrito que concentra cuatro de cada diez electores del país, modificó de inmediato la percepción de los mercados internacionales y aceleró la reacción de bancos de inversión y fondos con exposición en activos argentinos .

El primer movimiento provino de Morgan Stanley , que decidió dar marcha atrás con la recomendación de compra de títulos de deuda y acciones argentinas que había formulado apenas una semana atrás. En un informe distribuido a clientes, el banco norteamericano sostuvo que la derrota oficialista en Buenos Aires eleva de manera significativa la incertidumbre política de cara a los comicios de octubre y, con ella, las dudas sobre la continuidad del programa económico .

La entidad advirtió que en las próximas semanas la política monetaria tenderá a endurecerse. Según su visión, el Gobierno intentará sostener a toda costa la estabilidad cambiaria hasta las elecciones nacionales de octubre, aun cuando eso implique utilizar reservas internacionales o forzar la intervención del Tesoro , como ya se observó en jornadas recientes.

Morgan Stanley da marcha atrás

Morgan Stanley también alertó sobre el riesgo de que el peso alcance el techo de la banda cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que obligaría al Banco Central a desprenderse de divisas en un contexto de reservas limitadas. Con un tono más pesimista, anticipó que el resultado bonaerense incrementa la probabilidad de un escenario bajista, caracterizado por reversión de reformas, caída de la confianza del mercado y un horizonte cada vez más incierto para el financiamiento externo.

En ese marco, el banco de inversión prevé que los bonos soberanos podrían sufrir nuevas pérdidas de hasta ocho puntos respecto del cierre del viernes, con precios promedios en torno a los 56 dólares. Particularmente golpeados quedarían los títulos de corto plazo, castigados por rendimientos más altos pese a su menor duración.

El giro de Morgan Stanley fue interpretado como un síntoma del cambio de ánimo en Wall Street. En cuestión de horas, lo que había sido un llamado a aprovechar precios bajos se transformó en un cierre de la visión positiva sobre la deuda argentina, con el riesgo político como variable dominante.

Despues del resultado electoral en Buenos Aires, Morgan Stanley recomendó desarmar las posiciones en activos de Argentina. Aseguran que el Gobierno no respondió bien a la derrota

Un lunes teñido de rojo

El impacto de la derrota electoral se trasladó con fuerza a los mercados. El lunes posterior a los comicios bonaerenses estuvo marcado por caídas generalizadas: las acciones argentinas en Nueva York se hundieron hasta 22%, el índice Merval en dólares retrocedió más de 16% en la apertura y acumula en lo que va del año una pérdida cercana al 43%. Los bonos en moneda extranjera se desplomaron más de 13%, mientras que el riesgo país trepó hasta el borde de los 1.100 puntos básicos.

El golpe alcanzó también al mercado cambiario. El dólar minorista superó los 1.480 pesos en algunos bancos privados, con subas de más de 100 pesos en una sola jornada, y el tipo de cambio mayorista escaló a 1.440, rozando el techo de la banda de flotación fijada en 1.470 pesos para septiembre. La reacción había sido anticipada por el dólar cripto, que apenas conocidos los resultados se disparó por encima de los 1.450 pesos.

Si bien sobre el cierre la intervención del Gobierno logró calmar,un poco, la escalada.

JP Morgan había advertido previamente que un triunfo peronista por más de cinco puntos impulsaría al dólar hasta el límite de la banda. El margen de 14 puntos obtenido en Buenos Aires no hizo más que confirmar los pronósticos más negativos.

Mensajes oficiales y señales cruzadas

En medio de la tensión financiera, el presidente Javier Milei buscó llevar calma. A través de declaraciones públicas y de mensajes de su ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que “no habrá cambios en el rumbo económico”, insistiendo en la continuidad del ajuste fiscal, la disciplina monetaria y la política cambiaria. Sin embargo, los mercados no parecen conformes con esa reafirmación de objetivos y exigen definiciones más concretas.

La incertidumbre se amplificó cuando Milei decidió compartir en redes sociales una propuesta del economista Antonio Aracre, ex ejecutivo de Syngenta y ex asesor del presidente Alberto Fernández, quien planteó la conveniencia de liberar el tipo de cambio y reconvertir las LECAP en bonos dolarizados a diez años. Esa postura, en contradicción con el esquema de bandas cambiarias pactado con el FMI, fue interpretada como un gesto ambiguo del Gobierno en un momento de fragilidad extrema.





Según analistas en Wall Street, la reacción del mercado no se explica únicamente por el resultado electoral, sino también por lo que definen como una “actitud hostil e intolerante” del oficialismo hacia la construcción de consensos políticos. En este sentido, remarcan que la capacidad de gobernabilidad de Milei dependerá de su disposición a tender puentes con sectores opositores moderados y asegurar un mínimo de previsibilidad institucional.

Escenario hacia octubre

Con la mirada puesta en las elecciones nacionales, el Gobierno enfrenta presiones externas y conflictos internos multiplicados, lo que complicará la necesidad de estabilizar la dinámica cambiaria y contener el deterioro de los activos financieros.

Lo cierto es que el margen de error se achica aún más y los mercados tanto externos como internos han comenzado a incorporar en sus precios la posibilidad de escenarios más adversos.

La recomendación de retirada de Morgan Stanley no colabora en frenar las caídas en los mercados y el salto del dólar, y profundiza la desconfianza y una certeza: la sensación de que el programa económico no cuenta hoy con el respaldo político suficiente para sostenerse hasta fin de año.