Buscan equiparar derechos laborales de docentes de los Centros de Primera Infancia

La iniciativa apunta a que el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE) sea el empleador directo de estas trabajadoras, equiparando sus condiciones con las del resto del sistema educativo. Esto incluye el pago de zona, jornadas obligatorias, receso escolar y vacaciones, beneficios que hasta el momento no se les reconocen.

Al fundamentar la propuesta, Perret destacó la relevancia de esta etapa educativa: "Los primeros mil días de vida de un niño o niña son fundamentales para su estructuración psíquica. Brindar un entorno seguro, amoroso y educativo en esta etapa es clave para definir la calidad de vida futura, tanto en el plano personal como social", sostuvo.

Además, remarcó la importancia de jerarquizar este nivel dentro del sistema educativo provincial: “Reconocer formalmente a las docentes y directivas de los CEPI significa jerarquizar la etapa inicial como decisiva en el desarrollo humano”, agregó.

En ese marco, el legislador señaló que el proyecto también busca saldar un reclamo de larga data: "No es un problema presupuestario, es una decisión política que hasta hoy ha estado ausente", dijo Perret, al recordar los pedidos de las trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales. Por último, advirtió que "negar el pago justo a las docentes de los CEPI no sólo vulnera derechos laborales, sino que genera malestar, desmotivación y desigualdad en quienes forman a la infancia mendocina".