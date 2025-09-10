Es ley la norma que busca el cierre de basurales a cielo abierto en Mendoza

La Cámara de Diputados aprobó la creación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) , en coordinación con los municipios.

La iniciativa, que tuvo 27 votos afirmativos y 15 negativos , fue impulsada por el Poder Ejecutivo y acumuló propuestas de la diputada justicialista Verónica Valverde.

El proyecto define como residuos sólidos urbanos a los domiciliarios, comerciales, institucionales, industriales asimilables, de poda, construcción, demolición y eventos . Quedan excluidos los residuos peligrosos, patogénicos y radioactivos.

La norma se apoya en principios como precaución, prevención, economía circular, reducción y reutilización , responsabilidad extendida del productor, inclusión de recuperadores urbanos, participación ciudadana, fiscalización y educación ambiental.

Entre los objetivos figuran la eliminación progresiva de los basurales a cielo abierto, la separación en origen, la trazabilidad de los residuos, la promoción de la economía circular y la inclusión social de recuperadores urbanos.

La gestión se organizará por zonas —Metropolitana, Este, Centro y Sur—, con posibilidad de que los municipios conformen consorcios interjurisdiccionales. Estos podrán asociarse con el Gobierno provincial para impulsar emprendimientos conjuntos en materia de residuos.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, encargado de elaborar el plan provincial, coordinar acciones con los municipios, fiscalizar, gestionar financiamiento y crear un sistema público de información y trazabilidad.

La nueva ley reemplaza a la vetusta Ley 5970, vigente desde hace 33 años, y busca modernizar la gestión de los residuos en Mendoza, alineándola con los objetivos de desarrollo sostenible.