Arrojar basura puede costar hasta $3 millones: advierten por nuevos vuelcos ilegales en General Alvear

El municipio de General Alvear detectó nuevamente basura tirados en calle 7 y recordó que existen sanciones económicas para quienes realicen estas prácticas.

La presencia de basura arrojada de manera irregular volvió a registrarse en la calle 7, pasando calle R, situación que reavivó la preocupación de quienes trabajan en la erradicación de microbasurales en distintos puntos del departamento de General Alvear.

El Asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal señaló que se trata de un problema reiterado en la zona. “Nuevamente hemos encontrado que hay vecinos que están tirando basura en la calle 7, pasando la calle R. Hace tres meses ya habíamos tenido una situación similar”, explicó.

En ese marco, recordó que se viene trabajando junto a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia para eliminar focos de acumulación ilegal de residuos. En los últimos años se avanzó en la limpieza y erradicación de seis microbasurales, entre ellos el que se encontraba detrás del Polideportivo, considerado uno de los más antiguos del departamento.

También se recordó que existen sanciones para quienes realicen este tipo de prácticas. “Hoy una multa por arrojar basura en lugares no autorizados va desde los 500 mil hasta los 3 millones de pesos, dependiendo del volumen y del tipo de residuo”, advirtió Rabanal.

Al mismo tiempo, se reiteró que los vecinos cuentan con la posibilidad de llevar sus desechos a la Planta de Residuos Sólidos Urbanos. “La planta recibe residuos durante las 24 horas y cuenta con guardia permanente. Cada vecino puede acercarse con su vehículo y disponerlos de manera segura”, explicó.

Finalmente, se solicita la colaboración de la comunidad para denunciar este tipo de acciones. Quienes observen vuelcos de basura en sitios no habilitados pueden registrar imágenes o videos y enviarlos de forma anónima a la Asesoría de Gestión Ambiental al 2625 57 88 61, o comunicarse al teléfono fijo 427611.

Embed - “MICROBASURALES”: OTRA VEZ BASURA EN LA VÍA PÚBLICA

