Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada.

Una pareja sufrió un terrible accidente vial en Maipú luego de que el auto en el que se trasladaban chocara contra una rotonda, generando que el conductor del coche, de 47 años, sufriera heridas de suma gravedad, por lo que permanece internado en terapia.

El accidente ocurrió cerca de las 3 en el carril Sarmiento, en la rotonda sobre calle Gabrielli, en Maipú y generó un importante operativo policial para asistir a los damnificados, quienes quedaron atrapados en el rodado y debieron ser rescatados por bomberos.

demoras en el tránsito Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

investigan la mecánica del siniestro Guaymallén: tres heridos tras un choque frontal de motos

Quien se llevó la peor parte fue el conductor, Cristian Carlos Ávila (47), quien permanece internado en grave estado en el hospital Central.

Según la reconstrucción del accidente vial, las víctimas viajaban en una VW Suran, patente AD126SY , que por causas que se investigan terminó volcado sobre una acequia.

Al parecer el coche, al mando de Ávila, circulaba por Sarmiento hacia el oeste y el conductor no habría observado la rotonda en cuestión, por lo que chocó y cayó a la acequia.

Tanto el hombre como una mujer que lo acompañaba, identificada como Gabriela Vivas (54), sufrieron heridas de consideración.

Por esto, tras ser rescatados por bomberos, ambos fueron asistidos por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y luego derivados al hospital Central.

En la escena del choque trabajó Tránsito Municipal, Científica, Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y policías de la Comisaría 54 de Maipú, entre otros.

Este no fue el único accidente vial de gravedad en la madrugada de hoy. En Guaymallén dos motos chocaron frontalmente y tres jóvenes sufrieron heridas de consideración. Al menos dos de estos permanecen internados en terapia intensiva.