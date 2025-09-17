Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Una pareja sufrió un terrible accidente vial en Maipú luego de que el auto en el que se trasladaban chocara contra una rotonda, generando que el conductor del coche, de 47 años, sufriera heridas de suma gravedad, por lo que permanece internado en terapia.
El accidente ocurrió cerca de las 3 en el carril Sarmiento, en la rotonda sobre calle Gabrielli, en Maipú y generó un importante operativo policial para asistir a los damnificados, quienes quedaron atrapados en el rodado y debieron ser rescatados por bomberos.