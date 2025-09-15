Quedó internado

Un hombre está grave tras un terrible accidente vial en Tupungato

Un ciclista sufrió heridas de suma gravedad tras protagonizar un accidente vial en Cordón del Plata, Tupungato.

Grave accidente vial en Cordón del Plata, Tupungato.

Grave accidente vial en Cordón del Plata, Tupungato. 

 Por Pablo Segura

Un ciclista de 32 años sufrió heridas de suma gravedad tras un accidente vial en Tupungato durante la madrugada de este lunes y ahora lucha por su vida en el hospital, donde quedó internado con politraumatismos graves en distintas partes del cuerpo.

El siniestro ocurrió cerca de la 1 de hoy en El Álamo y el Corredor Productivo de Cordón del Plata, Tupungato y la principal víctima, Paulo Alejandro Alcaya (32), debió ser internada de urgencia.

El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico. 
El control de alcoholemia al conductor del auto que protagonizó el siniestro arrojó resultado negativo, en tanto que al declarar dijo que el ciclista circulaba sin luces.

Un hombre está grave tras un terrible accidente vial en Tupungato

Según fuentes policiales, Alcaya circulaba por calle El Álamo y fue impactado de atrás por un Fiat Duna blanco que estaba al mando de un hombre de 38 años, de quien no trascendió su identidad.

Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió heridas de consideración y fue trasladado, de urgencia, al Fuesmen. Allí recibió las primeras curaciones y luego fue derivado al hospital departamental.

Los médicos le diagnosticaron politraumatismos graves, por lo que el hombre permanece internado a la espera de la evolución en las próximas horas.

En la escena del siniestro trabajó personal de la Subcomisaría Cordón del Plata, en Tupungato y también Policía Científica, entre otros.

