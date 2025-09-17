Grave accidente vial en Guaymallén: dos alcoholemias positivas y una bebé internada

Un grave accidente vial ocurrió en la noche del martes en Guaymallén, del cual participaron tres vehículos y donde dos de los conductores protagonistas arrojaron resultado positivo en el control de alcoholemia, en tanto que producto del siniestro una bebé de 11 meses debió ser internada.

El siniestro ocurrió a las 22.30 del martes en calle Severo del Castillo, a la altura del cruce con Adrover, en Guaymallén y producto del choque tuvieron que trabajar en la escena distintas ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, aunque sólo se realizó el traslado a un hospital de la bebé. La criatura, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad, está fuera de peligro.

En tanto que dos de los tres conductores arrojaron resultado positivo. De estos, quien quedó sumamente complicada fue la conductora de un Jeep, quien se negó al control de alcoholemia y recién fue sometida al mismo a la 1 de la madrugada, arrojando 1,23 gramos de alcohol en sangre.

Según la escueta información que tiene la policía, en el lugar indicado se originó un accidente vial del que participaron tres vehículos: el Jeep, un VW Bora y una camioneta Toyota Amarok.

Cuando los efectivos arribaron al lugar encontraron a una joven, conductora del Bora, quien pidió asistencia para su bebé, de apenas 11 meses y quien había sufrido golpes en el choque. Entonces, los médicos asistieron a la criatura y la trasladaron a un hospital.

Ahora bien, los efectivos advirtieron que una de las conductoras, identificada como Paola Chandia, caminaba con dificultad y emanaba abundando olor a alcohol. Ante esto, quisieron hacerle el control de alcoholemia, pero la mujer se negó.

Así siguió hasta que, por directivas de la fiscalía, fue aprehendida. Cerca de la 1, ya en la Comisaría 45 de Guaymallén, la sospechosa aceptó someterse al control y arrojó resultado positivo.

Mientras, en la escena también se había detectado un caso positivo de alcoholemia en el conductor del Bora, un hombre de 39 años que tenía 0.6 gramos en sangre.

De esta forma, Tránsito Municipal de la Municipalidad de Guaymallén realizó las pericias de rigor y ahora se investiga cómo ocurrió el siniestro.

Por ahora, Chandía quedó demorada a disposición de la justicia y se cree que en el transcurso del día será liberada.