Info al día

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

El municipio de San Rafael y sus actividades cotidianas relacionadas con la comunidad, en este informe

Tractores nuevos en San Rafael.

Tractores nuevos en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de mejorar la prestación de servicios en la zona de distritos, el Municipio de San Rafael reforzará la flota de tractores en subdelegaciones. La primera entrega se realizó en el paraje La Nora de Cuadro Nacional, donde hace tiempo esperaban el equipamiento para poder trabajar en la zona.

image

“El tractor es una herramienta muy necesaria y que trabajamos para seguir llevando a cada delegación y subdelegación”, explicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera. Los equipamientos también se destinarán a Colonia Elena, Atuel Norte y El Tropezón. Serán utilizados para mantenimiento de espacios públicos, tareas de limpieza, desmalezado.

Lee además
Cuadro Nacional en San Rafael tendrá una nueva Comisaría. video
Inversión en seguridad

Cuadro Nacional tendrá una nueva Comisaría 62: la licitación ya está en marcha
El Zar presente en San Rafael. video
Por pronóstico de lluvias

San Rafael postergó el festival "Primavera en el Parque": ¿cuándo se llevará a cabo?

Nuevo programa de juegos y actividades en el Parque Yrigoyen de San Rafael

El domingo pasado debutó el programa Recreo, una nueva propuesta de juegos y actividades para la familia en el Parque Hipólito Yrigoyen. La iniciativa contó con la participación de decenas de niños realizando diferentes propuestas que incluyeron juegos con pelota, artes marciales, biciescuelas, zumba, paracaídas, equilibrio y mucho más.

image

La propuesta busca que las familias que se acerquen a disfrutar del espacio verde en el corazón sanrafaelino tengan actividades para disfrutar sin pantallas y al aire libre.

“Estamos muy contentos con el debut. Se acercaron muchos chicos y también adultos que se sumaron a jugar”, remarcó la Directora de Deportes, Alejandra Bajbuj. Recreo continuará todos los domingos por la tarde en el Parque Yrigoyen con múltiples sorpresas.

Robo de cables deja sin teléfono fijo al municipio de San Rafael

Ante el robo del tendido del cableado telefónico que abastece la línea principal del Municipio de San Rafael, el palacio comunal se encuentra momentáneamente sin cobertura de telefonía fija.

Por esta situación, se solicita a los vecinos que radiquen sus reclamos exclusivamente a través del 0800-222-0600 de lunes a viernes de 8 a 20. Por otros trámites administrativos, acercarse por las oficinas de Comandante Salas y Belgrano.

image
Temas
Seguí leyendo

San Rafael entra en la etapa final de la obra de gas que dará servicio a 30 mil usuarios

San Rafael relanza su marca turística para enamorar al mundo

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

San Rafael renueva su imagen turística y se prepara para la Feria Internacional

Omar Félix encabezó junto a vecinos los festejos por el 112 aniversario de Jaime Prats

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

Continuidad de la lucha antigranizo en el Sur: Provincia aporta logística y municipios discuten fondos

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos

LO QUE SE LEE AHORA
Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta Guaymallén y Las Heras de manera más directa. 
Obra pública

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

Las Más Leídas

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Te Puede Interesar

La Cámara de Senadores aprobó cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumo
Legislatura

Aprobaron cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumidores

Por Sitio Andino Política
Mercado inmobiliario: cómo evolucionó la oferta de viviendas, alquileres y créditos en septiembre 2025
INFORME

Mercado inmobiliario: cómo evolucionó la oferta de viviendas, alquileres y créditos en septiembre 2025

Por Soledad Maturano
(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Por Cecilia Zabala