San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

Con el objetivo de mejorar la prestación de servicios en la zona de distritos, el Municipio de San Rafael reforzará la flota de tractores en subdelegaciones . La primera entrega se realizó en el paraje La Nora de Cuadro Nacional, donde hace tiempo esperaban el equipamiento para poder trabajar en la zona.

“El tractor es una herramienta muy necesaria y que trabajamos para seguir llevando a cada delegación y subdelegación” , explicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera. Los equipamientos también se destinarán a Colonia Elena, Atuel Norte y El Tropezón. Serán utilizados para mantenimiento de espacios públicos, tareas de limpieza, desmalezado.

Por pronóstico de lluvias San Rafael postergó el festival "Primavera en el Parque": ¿cuándo se llevará a cabo?

Inversión en seguridad Cuadro Nacional tendrá una nueva Comisaría 62: la licitación ya está en marcha

“Tratamos de estar presente con herramientas y materiales en todos los distritos con el objetivo de mejorar la vida de todos los sanrafaelinos ” , cerró Cabrera.

El domingo pasado debutó el programa Recreo , una nueva propuesta de juegos y actividades para la familia en el Parque Hipólito Yrigoyen. La iniciativa contó con la participación de decenas de niños realizando diferentes propuestas que incluyeron juegos con pelota, artes marciales, biciescuelas, zumba, paracaídas, equilibrio y mucho más.

La propuesta busca que las familias que se acerquen a disfrutar del espacio verde en el corazón sanrafaelino tengan actividades para disfrutar sin pantallas y al aire libre.

“Estamos muy contentos con el debut. Se acercaron muchos chicos y también adultos que se sumaron a jugar”, remarcó la Directora de Deportes, Alejandra Bajbuj. Recreo continuará todos los domingos por la tarde en el Parque Yrigoyen con múltiples sorpresas.

Robo de cables deja sin teléfono fijo al municipio de San Rafael

Ante el robo del tendido del cableado telefónico que abastece la línea principal del Municipio de San Rafael, el palacio comunal se encuentra momentáneamente sin cobertura de telefonía fija.

Por esta situación, se solicita a los vecinos que radiquen sus reclamos exclusivamente a través del 0800-222-0600 de lunes a viernes de 8 a 20. Por otros trámites administrativos, acercarse por las oficinas de Comandante Salas y Belgrano.