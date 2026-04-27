"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 27 de abril al 2 de mayo

Por Sitio Andino Departamentales 27 de abril de 2026 - 07:55
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 27 de abril al 2 de mayo, el programa visitará los distintos departamentos.
Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9. Ciudad. Barrio El Parque. SUM Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.
Maipú General Ortega. Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30. Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10. Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 10.30. Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11. Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 11.30. Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.
Santa Rosa Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8. Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30. Villa Cabecera. La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9. 12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.
Tunuyán Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10. El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30. Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30.
Rivadavia El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9. El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.30. La Central. Club La Central. A las 10. El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.30. El Mirador. Plaza Albarracín. A las 11.
Las Heras El Algarrobal. CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30. El Algarrobal. Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30. El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle. A las 11.30.
San Martín Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana H Casa 8. A las 9. Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 9.30. Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 10.30. Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 11.30. Martes 28
Guaymallén
El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9.30. Belgrano. CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 11. Nueva Ciudad. Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 12.30.
Maipú Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30. San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15. San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11. San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Godoy Cruz Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9. Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40. San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20. Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11. Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.
San Carlos Eugenio Bustos. Plaza Distrital. A las 10. Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11. La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Luján Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entada a barrio. A las 9.30. Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45. Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Junín La Colonia. Delegación Municipal. A las 10. La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Malargüe Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.
Tupungato Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10. Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 11.30.
La Paz Boggero. Independencia y Mitre. A las 9. Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.
San Rafael El Nihuil. Playón deportivo. A las 10. Miércoles 29
Maipú Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30. Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15. Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11. Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.
San Martín Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9. Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 9.30. Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 10.30.
Tunuyán Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10. Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30. Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.
Las Heras Panquehua. Merendero Daniela. Gutiérrez y Catamarca. A las 9.30. El Plumerillo. Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10.30. El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. A las 11.30.
Rivadavia Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9. Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15. Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 9.45.
Luján Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30. Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45. La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Junín Ingeniero Giagnoni. Delegación municipal. A las 10. Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.
Guaymallén Jesús Nazareno. Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9.30. Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10.30. San Francisco del Monte. Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11.30. Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.
San Rafael Las Malvinas. Paraje. El Escorial. Merendero Julia. A las 9. Las Malvinas. Escuela 4-198 Francisco García. A las 10.40. Las Malvinas. Paraje. El Escorial. A las 12.30.
Capital Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio La Favorita. CAM A las 12.15. Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.
General Alvear Ciudad. Barrio Los Ranqueles. SUM Calle Norma Maya. A las 9. Ciudad. Barrio Costa del Atuel. SUM A las 10.45. Jueves 30
Guaymallén La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30. Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. A las 11. Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14244. A las 12. Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. A las 12.30.
Godoy Cruz Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9. Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40. Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20. Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11. Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata. Informador Turístico. A las 10. Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30. Punta de Vacas. Centro de Salud. A las 12. Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.
Junín Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10. Alto Verde. CIC. A las 11.
Luján Ugarteche. Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30. Ugarteche. Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.
Tupungato La Arboleda. Loteo Blanco. A las 10. El Zampal. Cancha del Zampal. A las 11.30.
San Carlos
La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10. La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11. La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.
Las Heras El Algarrobal. Barrio Unión y Progreso. Presidente Quintana s/n. A las 9.30. El Algarrobal. CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30. El Algarrobal. Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11.30.
Lavalle El Plumero. Barrio El Plumero. A las 9. La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.30. El Carmen. Barrio El Carmen. A las 11. Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 12.30.
San Rafael Rama Caída. Centro de Jubilados. A las 9. Rama Caída. Club Rincón del Atuel. A las 11.45. Sábado 2
Tunuyán Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10. Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30. Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.
Rivadavia
Recorrido 1
Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9. Andrade. Playón deportivo. A las 10. Medrano. Tanque de Agua. A las 11.
Recorrido 2
Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 9. Ciudad. Barrio SOEM. A las 10. Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 10.30.
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.