La provincia de Mendoza celebra la primavera: estas son las actividades en los principales departamentos

Con la llegada de septiembre, la provincia de Mendoza se prepara para recibir la primavera y festejar el Día del Estudiante con una agenda llena de propuestas. Habrá festivales musicales, picnics al aire libre y actividades culturales pensadas tanto para jóvenes como para adultos.

Los principales departamentos de la provincia dieron a conocer los eventos que tendrán lugar durante este fin de semana con la llegada de la primavera . Las propuestas contarán con la presencia de reconocidos artistas que deslumbrarán al público con sus clásicos repertorios musicales. Además, los foodtrucks y artesanos no pueden faltar para disfrutar de un evento imperdible.

El viernes 19 de septiembre, Guaymallén se suma a los festejos con el festival Mood Primavera , que tendrá lugar en el Predio de la Virgen con entrada libre y gratuita . Sobre el escenario se presentarán Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Pasado Verde y Spaghetti Western , en un show organizado por la Subsecretaría de Cultura, la Municipalidad y la UNCuyo.

El evento combinará música, luces y energía juvenil para celebrar el inicio de la estación en comunidad.

Ciudad de Mendoza: flores, sabores y la presencia de un artista internacional

La plaza Independencia será el punto de encuentro el sábado 27, desde las 18, con un festejo que incluirá degustaciones de vino, stands de florerías y librerías, food trucks, DJs en vivo, la orquesta municipal y el cierre a cargo de Ambrosio Cantú.

El joven artista de Luján de Cuyo, con paso por Got Talent España 2024 y La Voz Argentina, regresa para deleitar al público en su tierra natal.

ciudad de mendoza, primavera, festival El festejo que incluirá degustaciones de vino, stands de florerías y librerías, food trucks, entre otros Foto: Prensa Ciudad de Mendoza

Por otra parte, el viernes 19 de septiembre, desde las 17, la Explanada de la Legislatura se convertirá en escenario de un festejo que promete música, color y encuentro. Sobre el escenario se presentarán Michael Gimenez (ex participante de La Voz Argentina), LJD y Demorados, con el cierre a cargo de DJ Toto.

primavera, festival, mendoza La Explanada de la Legislatura se convertirá en escenario de un festejo

La invitación está abierta a mendocinos y turistas que recorran la peatonal, para compartir en familia o con amigos un espacio donde la Legislatura abre sus puertas a la comunidad y celebra, junto a todos, la llegada de la primavera.

San Rafael presenta “Primavera en el Parque”

Debido a los pronósticos de lluvias durante el fin de semana, el festival “Primavera en el Parque” se reprograma para el lunes 22 de septiembre. Las actividades originalmente previstas para el sábado 20 y domingo 21 se trasladan a esta nueva fecha, priorizando la seguridad del público y aprovechando que se trata de una jornada reducida por el Día del Empleado de Comercio, lo que permitirá a los sanrafaelinos disfrutar del evento.

san rafael, eugenia quevedo, primavera Una jornada pensada para vivir la primavera con música, baile y comunidad, en un entorno seguro y festivo

La programación del lunes incluirá dos shows estelares, con la presencia de Eugenia Quevedo, La Banda de Carlitos y el grupo indie El Zar, acompañados de bandas locales sanrafaelinas que también subirán al escenario principal. Una jornada pensada para vivir la primavera con música, baile y comunidad, en un entorno seguro y festivo.

Luján de Cuyo: Kapanga y Luck Ra, dos jornadas imperdibles

El Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo será escenario de una celebración de dos días.

Sábado 20 : ska, rock y humor de la mano de Kapanga , junto a Ambrosio Cantú, Germán Olivares, Joe Moya & el Maldito Click, La Banda Viajera y un cierre con DJ set.

Domingo 21: el turno de Luck Ra, el fenómeno cordobés que fusiona cuarteto y ritmos urbanos, acompañado por Pablo Galve, Leo Rivero, Labios de Sal y La Casual.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lujan de Cuyo (@lujandecuyomza)

Además, 43 ranchos estudiantiles ofrecerán comidas y bebidas para recaudar fondos de viajes y fiestas de egresados.

Godoy Cruz: tres días a pura música y un clásico nostálgico

Del 19 al 21 de septiembre, el Parque San Vicente albergará un festival con más de 15 bandas locales, entre ellas Los Playeros y Mi Amigo Invencible, con un escenario 360° que promete una experiencia inmersiva. Habrá food trucks, actividades recreativas y espacios de diseño sustentable.

los playeros, festival, primavera El Parque San Vicente albergará un festival con más de 15 bandas locales, entre ellas Los Playeros

Por su parte, el domingo 28, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona de Godoy Cruz, recibirá la propuesta “Que vuelvan los lentos”, con más de 20 DJs repasando clásicos de los 80, 90 y 2000. El encuentro, pensado para mayores de 40 pero abierto a todo público, se extenderá de 15 a 21 horas con entrada gratuita.

La Estudiantina Joven en Las Heras

El 25 y 26 de septiembre, el Estadio Vicente Polimeni será sede de la Estudiantina Joven 2025, destinada a estudiantes de quinto y sexto año de secundaria. El evento, con entrada libre y gratuita, incluirá stands recreativos, coreografías masivas, kioscos estudiantiles, sorteos y presentaciones artísticas. Los cierres musicales estarán a cargo de DJs y bandas locales en formato sunset.

Malargüe: juventud y música en la Plaza San Martín

El domingo 21 de septiembre, el departamento de Malargüe recibirá la primavera con una jornada cargada de alegría en la Plaza San Martín. Desde las 15, el público podrá disfrutar de shows en vivo, la presentación de la Reina y su corte, además de juegos y concursos con premios.

malargüe, festival, primavera El departamento de Malargüe recibirá la primavera con una jornada cargada de alegría en la Plaza San Martín

El gran cierre estará a cargo de Parió la Choca, que pondrá a bailar a todos con su impronta festiva. Una propuesta pensada para reunir a familias, estudiantes y vecinos en un clima de celebración.