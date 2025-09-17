Peligroso

Qué le pasó a Catherine Fulop y por qué alarmó a todos

Catherine Fulop estuvo en boca de todos tras un inesperado momento en un show en vivo. ¿Qué ocurrió exactamente? En esta nota te contamos los detalles.

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, Catherine Fulop se convirtió en noticia tras protagonizar una aparatosa caída del escenario durante un show en vivo. Por suerte, no sufrió lesiones y confirmó su buen estado de salud en distintos medios. En esta nota, conocé todos los detalles.

Catherine Fulop (2)
La verdad sobre qué le pasó a Catherine Fulop en un show en vivo

La fuerte caída de Catherine Fulop que sorprendió a todos

Recientemente, Catherine Fulop fue invitada al show de ErreWay en el Movistar Arena, donde tuvo una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena.

Durante su intervención, al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad. “¡Guarda!”, le advirtió Camila, anticipándose al golpe que dejó paralizado al público presente.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Viral | En medio del show de #Erreway en el Movistar Arena, un hecho inesperado sorprendió a todos los presentes: Cathy Fulop (@fulopcatherine) cayó del escenario mientras compartía el momento con los artistas. La reconocida actriz y conductora se llevó un gran susto, pero fiel a su estilo, se levantó con temple y continuó, demostrando una vez más su carisma y profesionalismo. Tras esto los fanáticos la aplaudieron y la alentaron en una velada cargada de emoción y nostalgia. #erreway #movistararena #show"

Con su característico tono alegre, Fulop respondió desde las sombras: “Por suerte, estoy viva”. Al confirmar que no había sufrido lesiones, Bordonaba agregó con humor: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.

Más tarde, la propia actriz tranquilizó a sus seguidores a través de los medios: “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso”, le contó Catherine al periodista Guillermo Barrios. / Ciudad Magazine

Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

