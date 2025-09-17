Qué le pasó a Catherine Fulop y por qué alarmó a todos

En las últimas horas, Catherine Fulop se convirtió en noticia tras protagonizar una aparatosa caída del escenario durante un show en vivo. Por suerte, no sufrió lesiones y confirmó su buen estado de salud en distintos medios. En esta nota, conocé todos los detalles.
Catherine Fulop (2)
La verdad sobre qué le pasó a Catherine Fulop en un show en vivo
La fuerte caída de Catherine Fulop que sorprendió a todos
Recientemente, Catherine Fulop fue invitada al show de ErreWay en el Movistar Arena, donde tuvo una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena.
Durante su intervención, al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad. “¡Guarda!”, le advirtió Camila, anticipándose al golpe que dejó paralizado al público presente.
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Viral | En medio del show de #Erreway en el Movistar Arena, un hecho inesperado sorprendió a todos los presentes: Cathy Fulop (@fulopcatherine) cayó del escenario mientras compartía el momento con los artistas. La reconocida actriz y conductora se llevó un gran susto, pero fiel a su estilo, se levantó con temple y continuó, demostrando una vez más su carisma y profesionalismo. Tras esto los fanáticos la aplaudieron y la alentaron en una velada cargada de emoción y nostalgia. #erreway #movistararena #show"
Con su característico tono alegre, Fulop respondió desde las sombras: “Por suerte, estoy viva”. Al confirmar que no había sufrido lesiones, Bordonaba agregó con humor: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.
Más tarde, la propia actriz tranquilizó a sus seguidores a través de los medios: “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso”, le contó Catherine al periodista Guillermo Barrios. / Ciudad Magazine