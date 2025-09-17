Qué le pasó a Catherine Fulop y por qué alarmó a todos

En las últimas horas, Catherine Fulop se convirtió en noticia tras protagonizar una aparatosa caída del escenario durante un show en vivo. Por suerte, no sufrió lesiones y confirmó su buen estado de salud en distintos medios. En esta nota, conocé todos los detalles.

Recientemente, Catherine Fulop fue invitada al show de ErreWay en el Movistar Arena , donde tuvo una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena.

La verdad sobre qué le pasó a Catherine Fulop en un show en vivo

Durante su intervención, al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad. “¡ Guarda !”, le advirtió Camila, anticipándose al golpe que dejó paralizado al público presente.

Con su característico tono alegre, Fulop respondió desde las sombras: “ Por suerte, estoy viva ”. Al confirmar que no había sufrido lesiones, Bordonaba agregó con humor: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.

Más tarde, la propia actriz tranquilizó a sus seguidores a través de los medios: “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso”, le contó Catherine al periodista Guillermo Barrios. / Ciudad Magazine

