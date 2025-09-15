La foto del hijo de Wanda Nara que inquietó a todos: ¿qué le pasó?









Wanda Nara regresó de Punta del Este y se mostró más cerca que nunca de su familia. La empresaria priorizó el bienestar de su hijo mayor, Valentino López, quien en los últimos días fue noticia por una imagen que despertó preocupación: el adolescente apareció en silla de ruedas, rodeado del cariño de sus padres y hermanos.

El mensaje de Wanda y Maxi en redes Las primeras horas del lunes sorprendieron a los seguidores de la empresaria. Una serie de fotos en las redes sociales mostraron a Valentino en silla de ruedas, acompañado por palabras de aliento de su madre. Wanda compartió un collage con imágenes emotivas y una cartita escrita por sus hijas menores, reforzando el mensaje de unidad. “Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida”, escribió la conductora.

Por su parte, Maxi López también eligió expresarse públicamente. Subió una postal abrazando a su hijo y le dedicó un mensaje cargado de afecto: “Dale, Bomber, siempre con vos”. Tanto las imágenes de la empresaria como del exfutbolista se viralizó rápidamente y preocupó a todos sus seguidores.

image La imágenes de apoyo de Wanda Nara a su hijo Valentino López Qué le pasó al hijo de Wanda Nara Consultada por Teleshow, Wanda Nara confirmó la causa de la situación: Valentino sufrió una lesión en un partido de fútbol y deberá ser operado. El joven, que se desempeña en las divisiones juveniles de River Plate, atraviesa este nuevo obstáculo en su carrera que, según dijo Wanda, atraviesa con mucha valentía y fe.

image La historia de Instagram de Maxi López junto a Valentino, el hijo que tuvo con Wanda Nara No es la primera vez que enfrenta momentos similares. En 2023, Valentino pasó por el quirófano en dos ocasiones, primero por una fractura de brazo y luego por una operación de nariz. En cada oportunidad, el apoyo de sus padres resultó clave para transitar la recuperación. Mientras Valentino se prepara para la cirugía, el deseo compartido por sus padres y fanáticos es el mismo: que pronto pueda volver a entrenar y disfrutar de la cancha. En medio de la incertidumbre, la familia Nara-López muestra que la unión que tiene como familia es su forma de hacerle frente a los obstáculos./Infobae.