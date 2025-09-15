Reality

Más cambios en Telefé con La Voz Argentina

Ante tantos cambios los fanáticos del programa de canto La Voz Argentina ya están desconcertados y molestos.

Más cambios en Telefé con La Voz Argentina.

Más cambios en Telefé con La Voz Argentina.

Por Sitio Andino MuchoShow

Ante tantos cambios los fanáticos del programa La Voz Argentina ya están desconcertados y molestos. Se suspendió la emisión del viernes y también la de este domingo. Y si bien están expectantes con el avance de la competencia hay un creciente malestar debido a los constantes cambios que realiza Telefe.

Constantes cambios en la grilla de La Voz Argentina

El canal decidió suspender la emisión del pasado viernes, algo que ha ocurrido de forma reiterada en las últimas semanas y que repite sorpresivamente este domingo, en otro movimiento de la grilla bastante inesperado.

Lee además
Lali Espósito deja La Voz Argentina y ya tiene reemplazo.
Reality

Lali Espósito deja La Voz Argentina y ya tiene reemplazo
Qué pasó en La Voz Argentina: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio video
Insólito

Qué pasó en La Voz Argentina: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio

La semana pasada, el programa que conduce Nicolás Occhiato no salió el martes (como el jueves anterior) por las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina. Tampoco se emitió el domingo 7 de septiembre, posiblemente debido a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Nicolás Occhiato en La Voz Argentina.png
El programa que conduce Nicolás Occhiato sufrió varios cambios en su grilla.

El programa que conduce Nicolás Occhiato sufrió varios cambios en su grilla.

Aunque el programa ha sumado una gala semanal, saliendo al aire de domingo a viernes, los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado bronca e incertidumbre, ya que no se sabe cómo quedará la grilla de programación.

Mientras tanto, en la competencia de canto, aún quedan por verse los "Segundo Round" de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.

Por qué no emitieron La Voz Argentina este domingo

Luego de ceder su espacio para los últimos dos encuentros de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes 12 de septiembre nuevamente La Voz Argentina suspendió su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley; Y Pasapalabra, el programa de entretenimientos que conduce Iván de Pineda.

La misma situación se repitió este domingo, por lo que se espera que regrese el lunes a su programación habitual, si es que Telefe no introduce nuevos cambios. Fuente: Minuto Uno

Temas
Seguí leyendo

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

Más respeto, che: Luck Ra protagonizó un incómodo momento en La Voz y abrió el debate en redes

La Voz Argentina: quién se fue y cómo quedó el Team de Lali Espósito tras el 2° Round

Qué le pasó a Juliana Gattas y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina

La Voz Argentina: cuándo empieza el Segundo Round y quiénes serán los co-coaches

¡La que se armó! Dos participantes discutieron en La Voz Argentina y sorprendieron a todos

Fuerte sorpresa en La Voz Argentina: quién dejó el equipo de Soledad Pastorutti

Crisis en La Voz Argentina: Telefe tomó una drástica medida por el bajo rating

Las Más Leídas

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Te Puede Interesar

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador.
LÍMITES

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador: por qué

Por Cecilia Zabala
Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza.
el clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
La violencia de género preocupa. En el 2025 ya hubo 8 femicidios en la Provincia de Mendoza. 
Informe

Violencia de género en Mendoza: análisis de la problemática y políticas públicas

Por Pablo Segura