Más cambios en Telefé con La Voz Argentina.

Ante tantos cambios los fanáticos del programa La Voz Argentina ya están desconcertados y molestos. Se suspendió la emisión del viernes y también la de este domingo . Y si bien están expectantes con el avance de la competencia hay un creciente malestar debido a los constantes cambios que realiza Telefe.

El canal decidió suspender la emisión del pasado viernes, algo que ha ocurrido de forma reiterada en las últimas semanas y que repite sorpresivamente este domingo, en otro movimiento de la grilla bastante inesperado .

Insólito Qué pasó en La Voz Argentina: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio

La semana pasada, el programa que conduce Nicolás Occhiato no salió el martes (como el jueves anterior) por las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina. Tampoco se emitió el domingo 7 de septiembre, posiblemente debido a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Aunque el programa ha sumado una gala semanal, saliendo al aire de domingo a viernes, los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado bronca e incertidumbre , ya que no se sabe cómo quedará la grilla de programación.

Mientras tanto, en la competencia de canto, aún quedan por verse los "Segundo Round" de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.

Por qué no emitieron La Voz Argentina este domingo

Luego de ceder su espacio para los últimos dos encuentros de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes 12 de septiembre nuevamente La Voz Argentina suspendió su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley; Y Pasapalabra, el programa de entretenimientos que conduce Iván de Pineda.

La misma situación se repitió este domingo, por lo que se espera que regrese el lunes a su programación habitual, si es que Telefe no introduce nuevos cambios. Fuente: Minuto Uno