Reality

Lali Espósito deja La Voz Argentina y ya tiene reemplazo

La actriz y cantante se va de La Voz Argentina por compromisos laborales. Telefe ya decidió quién ocupara su lugar. ¿Volverá Lali Espósito?

Lali Espósito deja La Voz Argentina y ya tiene reemplazo.

Lali Espósito deja La Voz Argentina y ya tiene reemplazo.

Por Sitio Andino MuchoShow

Lali Espósito no estará presente en el jurado de La Voz Argentina. La artista será reemplazada por Nicki Nicole, quien ya había participado como co-coach en la temporada anterior junto al dúo Mau y Ricky. Sin embargo, la pregunta que se hacen todos los fanáticos de la ex Casi Ángeles es si volverá al programa.

Por qué se va Lali Espósito de La Voz Argentina

"En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación", así lo informó Sofi Martínez en el stream-react junto a Momi Giardina y Santi Talledo.

Lee además
La Voz Argentina: quién se fue y cómo quedó el Team de Lali Espósito tras el 2° Round video
Sorpresa

La Voz Argentina: quién se fue y cómo quedó el Team de Lali Espósito tras el 2° Round
Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
descarga
Nicki Nicole ocupar&aacute; el lugar de Lali Esp&oacute;sito en La Voz Argentina.

Nicki Nicole ocupará el lugar de Lali Espósito en La Voz Argentina.

El motivo de su ausencia se debe a la gran cantidad de compromisos laborales que está teniendo. Recientemente, Lali agotó las entradas de su quinto show en el estadio Vélez, en el marco de la gira de su álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama". Además de su actividad musical, la cantante se destaca como jurado del certamen de canto de Telefe, donde está formando un equipo sólido y competitivo.

La buena noticia para los fans de la ex Casi Ángeles es que volverá pronto al reality que conduce Nicolás Occhiato. Fuente: Minuto Uno

Temas
Seguí leyendo

Wanda Nara quiere llevar a L-Gante a la Justicia: qué pasó y detalles de la demanda

Preocupación por la salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto

Quién es Martin Migueles, el hombre que estaría en pareja con Wanda Nara

Qué pasó en La Voz Argentina: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

Más respeto, che: Luck Ra protagonizó un incómodo momento en La Voz y abrió el debate en redes

Fabricio Ballarini llega al Teatro Selectro con su espectáculo "No sos vos, soy yo"

Quiénes son los nominados de los Martín Fierro a la TV 2025

Las Más Leídas

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Te Puede Interesar

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Por Soledad Maturano
Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam
Economias Regionales

Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam

Por Marcelo López Álvarez
]El fútbol femenino avanza sin pausa.
BUENA PERFORMANCE

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

Por Martín Sebastián Colucci