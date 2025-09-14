Lali Espósito deja La Voz Argentina y ya tiene reemplazo.

Por Sitio Andino MuchoShow







Lali Espósito no estará presente en el jurado de La Voz Argentina. La artista será reemplazada por Nicki Nicole, quien ya había participado como co-coach en la temporada anterior junto al dúo Mau y Ricky. Sin embargo, la pregunta que se hacen todos los fanáticos de la ex Casi Ángeles es si volverá al programa.

Por qué se va Lali Espósito de La Voz Argentina "En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación", así lo informó Sofi Martínez en el stream-react junto a Momi Giardina y Santi Talledo.

descarga Nicki Nicole ocupará el lugar de Lali Espósito en La Voz Argentina. El motivo de su ausencia se debe a la gran cantidad de compromisos laborales que está teniendo. Recientemente, Lali agotó las entradas de su quinto show en el estadio Vélez, en el marco de la gira de su álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama". Además de su actividad musical, la cantante se destaca como jurado del certamen de canto de Telefe, donde está formando un equipo sólido y competitivo.

La buena noticia para los fans de la ex Casi Ángeles es que volverá pronto al reality que conduce Nicolás Occhiato. Fuente: Minuto Uno