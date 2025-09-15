Comenzó el juicio por jurados contra un policía acusado por el femicidio de su pareja

El debate, con la modalidad de juicio por jurado, busca determinar la culpabilidad o inociencia de Franco Cuello

Este lunes comenzó en Mendoza el juicio por jurados contra Franco Nicolás Cuello , auxiliar del Grupo Especial de Seguridad (GES), acusado de femicidio . El policía está imputado por el asesinato de su pareja Valeria Ramírez en Godoy Cruz, un caso que será clave en el debate sobre la violencia de género en la provincia.

Desde la Sala 15 del Polo Judicial Penal , el juez técnico Alejandro Miguel brindó las instrucciones generales a los 12 mendocinos miembros del jurado popular , quienes deberán determinar la inocencia o culpabilidad del imputado .

Cuello enfrenta el debate imputado por el delito de “homicidio agravado por ser cometido por un hombre en perjuicio de una mujer en contexto de violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego” .

En la etapa de alegatos iniciales , el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo , tomó la palabra. La acusación también está integrada por la fiscal Claudia Ríos , quien llevó adelante la investigación. Guzzo abrió su alegato con una frase contundente: “Sin rodeos. Un femicidio más” .

Durante su exposición, el fiscal sostuvo que el crimen se produjo en un contexto de violencia de género. “Dicho disparo fue tan letal y tan mortal que ingresó por la cara de la víctima, atravesó todo su cuerpo hasta que el plomo terminó saliendo por la espalda”.

juicio por jurados, mendoza, femicidio Guzzo abrió su alegato con una frase contundente: “Sin rodeos. Un femicidio más” Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Asimismo, anticipó que en el juicio se presentarán testimonios clave, entre ellos el de la madre de la víctima, que presenció el hecho, además de la hermana de Valeria Ramírez, funcionarios policiales, operadores del CEO, y personal de la Policía Científica.

jimena villanueva, juicio por jurados “El acusado, con la intención de matar a Valeria, le efectuó un disparo en la cara a corta distancia” Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Guzzo concluyó: “Estamos frente a un femicidio, frente a un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y también agravado por la relación de pareja”.

Los alegatos de la defensa

Por el lado de la defensa, los representantes son los abogados Leonardo Pascón y Federico Yunes. En representación de la familia de Valeria, actúa como querellante oficial Jimena Villanueva.

Leonardo Pasccón, juicio por jurados Leonardo Pascón afirmó que el día del crimen “no hubo ninguna discusión" Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Villanueva, abogada de Estela Ramírez (madre de la víctima), expresó: “El acusado, con la intención de matar a Valeria, le efectuó un disparo en la cara a corta distancia”. Sin embargo, desde la defensa sostuvieron que la hipótesis de la fiscalía es “inverosímil”.

En esa línea, el abogado Leonardo Pascón afirmó que el día del crimen “no hubo ninguna discusión, sino que fue el día más feliz de la víctima”, y agregó que “hay un error en los tiempos que plantea el fiscal”.

Cómo fue el femicidio de Valeria Ramírez

La noche del 26 de noviembre de 2022, Valeria Ramírez, de 26 años, ingresó con una herida de bala al Hospital Central donde, horas después, murió. Por el hecho, quedó detenido Franco Cuello, un policía que presta servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES) el esposo de la víctima.

El hecho ocurrió en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, y señalaban que se había tratado de un accidente: que el acusado estaba limpiando su arma, cuando se levantó para ir al baño y su hijo, un niño de 4 años, la tomó y disparó sin intención a su madre. Sin embargo, las tareas de investigación demostrarían que, en realidad, fue el auxiliar Franco Nicolás quien gatilló el arma que terminó con la vida de la mujer.

franco cuello y valeria ramirez, femicidio godoy cruz.jpg La noche del 26 de noviembre de 2022, Valeria Ramírez, de 26 años, ingresó con una herida de bala al Hospital Central

Además, las tareas de investigación demostraron que, en realidad, fue el auxiliar Franco Nicolás quien gatilló el arma que terminó con la vida de la mujer.

Según informaron desde el Poder Judicial de Mendoza, del barrido electrónico realizado al menor hijo de la víctima y del victimario no se encontraron rastros de pólvora, mientras que en el caso del imputado dio positivo en pólvora en la zona de las manos, brazos y cuello.

Además, del resultado de la Necropsia se desprende que el disparo efectuado sobre la víctima fue de una distancia de entre 20 y 60 cm, de arriba hacia abajo con orificio de entrada en la fosa nasal derecha y orificio de salida por la espalda.