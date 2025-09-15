La señal política de Cornejo tras la cadena nacional de Milei

“Celebro que Argentina tenga un proyecto de presupuesto con prioridades puestas en el desarrollo humano y una gran atención sobre los sectores productivos, en el marco del sostenimiento de las metas logradas como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, tal como tiene Mendoza desde hace tiempo”, escribió.
Alfredo Cornejo sobre el Presupuesto de Javier Milei: “Una herramienta esencial”
Cornejo recordó que había pedido en reiteradas ocasiones la presentación del plan de gastos e ingresos de la Nación.
“He venido reclamando desde el año pasado la necesidad de contar con un presupuesto nacional porque se trata de una herramienta esencial para afirmar la calidad institucional y para crear certezas que atraigan a la inversión, pero también para darle previsibilidad a las administraciones provinciales”, expresó.
En su mensaje, el gobernador mendocino remarcó además que la provincia ya viene aplicando un esquema de equilibrio fiscal y baja del gasto corriente, por lo que consideró positivo que esas metas se trasladen al plano nacional.
Javier Milei, cadena nacional
Alfredo Cornejo celebró el mensaje de Javier Milei por cadena nacional.
Apoyo político y mensaje electoral
Hacia el final de su publicación, Cornejo dio un paso más en clave electoral. “Sigo expresando desde Mendoza la más firme vocación de colaboración para consolidar una economía sana que deje atrás los traumas generados por el populismo… Por eso considero indispensable que el próximo 26 de octubre la gestión nacional reciba un voto de confianza que despeje dudas y abra las puertas a un futuro más próspero”, escribió.
El llamado se inscribe en el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que Cambia Mendoza —el frente que lidera Cornejo— competirá en alianza con La Libertad Avanza, el espacio oficialista a nivel nacional.
De esta forma, el gobernador no solo celebró el enfoque macroeconómico del Presupuesto 2026, sino que también lo vinculó directamente con el objetivo político de fortalecer al gobierno de Milei en el Congreso.