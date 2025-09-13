Polémica en puerta

Wanda Nara quiere llevar a L-Gante a la Justicia: qué pasó y detalles de la demanda

Wanda Nara iniciaría acciones legales contra L-Gante por sus polémicos dichos. Enterate aquí todo sobre el conflicto que sacude al mundo del espectáculo.

Wanda Nara quiere llevar a L-Gante a la Justicia: qué pasó y detalles de la demanda

Wanda Nara quiere llevar a L-Gante a la Justicia: qué pasó y detalles de la demanda

 Por Juan Pablo Strappazzon

Según informaron distintos medios, Wanda Nara iniciaría acciones legales contra su ex novio Ellián Valenzuela, conocido como L-Gante, por comentarios recientes. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre este conflicto que sacudió el mundo del espectáculo.

Wanda Nara, L-Gante.jpg
Wanda Nara iniciaría acciones legales contra L-Gante

Wanda Nara iniciaría acciones legales contra L-Gante

Conflicto legal entre Wanda Nara y L-Gante

La modelo estaría por iniciar acciones legales contra el cantante debido a “declaraciones sexistas” que este hizo públicas. Entre ellas, destacó la frase en la que L-Gante afirmó que la mediática le propuso: “Si hacés las cosas bien y nos casamos, te compro un Ferrari”. Estas declaraciones y otras similares causaron un fuerte malestar en Nara, quien ahora evalúa presentar una demanda judicial.

Lee además
Quién es Martin Migueles, el hombre que estaría en pareja con Wanda Nara
Supuesto nuevo amor

Quién es Martin Migueles, el hombre que estaría en pareja con Wanda Nara
MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición
Se acerca el momento

MasterChef Celebrity 2025: quiénes son los famosos que competirán en la nueva edición

El conflicto se profundizó luego de una entrevista de Valenzuela en Caras TV, donde sus comentarios fueron calificados como ‘sexistas’ por Wanda. En un principio, ambos compartían al mismo abogado, Nicolás Payarola, pero la conductora decidió cambiar de representante legal y contratar a Alejandro Cipolla, amigo cercano de Morena Rial, en medio de rumores que lo vinculan sentimentalmente con la mediática.

Durante ese diálogo, L-Gante habló sin filtros sobre su relación con Wanda y la acusó de estar “en modo guerrillera”: “No nos hablamos hace tiempo y le gusta tirar cosas que traccionan, así que yo voy a tirar una real”. Además, recordó la escena del Ferrari y manifestó: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera... quizás pensaría en ir para adelante de una”. / NA

Temas
Seguí leyendo

Preocupación por la salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto

Qué pasó en La Voz Argentina: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

Más respeto, che: Luck Ra protagonizó un incómodo momento en La Voz y abrió el debate en redes

La Voz Argentina: quién se fue y cómo quedó el Team de Lali Espósito tras el 2° Round

Fabricio Ballarini llega al Teatro Selectro con su espectáculo "No sos vos, soy yo"

Quiénes son los nominados de los Martín Fierro a la TV 2025

Qué le pasó a Juliana Gattas y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por la salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto
Angustia

Preocupación por la salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto

Las Más Leídas

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores
A bordo de una moto

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day. Imagen de archivo video
Imponente

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial video
Obra pública

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei
Visita

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene.
Avance

Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene

Por Sitio Andino Política
Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo
Grave

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

Por Juan Pablo Strappazzon
Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Por Juan Pablo Strappazzon