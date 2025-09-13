Wanda Nara quiere llevar a L-Gante a la Justicia: qué pasó y detalles de la demanda

Por Juan Pablo Strappazzon







Según informaron distintos medios, Wanda Nara iniciaría acciones legales contra su ex novio Ellián Valenzuela, conocido como L-Gante, por comentarios recientes. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre este conflicto que sacudió el mundo del espectáculo.

Wanda Nara, L-Gante.jpg Wanda Nara iniciaría acciones legales contra L-Gante Conflicto legal entre Wanda Nara y L-Gante La modelo estaría por iniciar acciones legales contra el cantante debido a “declaraciones sexistas” que este hizo públicas. Entre ellas, destacó la frase en la que L-Gante afirmó que la mediática le propuso: “Si hacés las cosas bien y nos casamos, te compro un Ferrari”. Estas declaraciones y otras similares causaron un fuerte malestar en Nara, quien ahora evalúa presentar una demanda judicial.

El conflicto se profundizó luego de una entrevista de Valenzuela en Caras TV, donde sus comentarios fueron calificados como ‘sexistas’ por Wanda. En un principio, ambos compartían al mismo abogado, Nicolás Payarola, pero la conductora decidió cambiar de representante legal y contratar a Alejandro Cipolla, amigo cercano de Morena Rial, en medio de rumores que lo vinculan sentimentalmente con la mediática.

Durante ese diálogo, L-Gante habló sin filtros sobre su relación con Wanda y la acusó de estar “en modo guerrillera”: “No nos hablamos hace tiempo y le gusta tirar cosas que traccionan, así que yo voy a tirar una real”. Además, recordó la escena del Ferrari y manifestó: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera... quizás pensaría en ir para adelante de una”. / NA

