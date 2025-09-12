Qué pasó en La Voz Argentina: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio

El motivo detrás de la salida de los coaches del estudio de La Voz Argentina Según se pudo ver en las imágenes, todo comenzó tras la presentación de Emma Roach, del Team Luck Ra. Luego de varios halagos por parte del jurado, Nico Occhiato le pidió a Valeria Lynch que interpretara “una canción de riesgo de las suyas”. La cantante aceptó y cantó “Qué Ganas de No Verte Nunca Más”.

Valeria Lynch Valeria Lynch y su canto enamoraron a todos en La Voz Argentina Inmediatamente recibió los aplausos de todos los presentes en el estudio. Motivada por la reacción, continuó con “Amame en Cámara Lenta”, y su interpretación sorprendió tanto a los coaches que, entre risas, se levantaron y pidieron irse del estudio.

Embed - Valeria Lynch cantó e hizo que todos abandonen el estudio de La Voz Argentina 2025 Todo terminó de manera divertida y carismática, y los coaches regresaron a sus asientos. El episodio se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la noche, consolidándose como una de las escenas más memorables de esta edición del certamen musical.