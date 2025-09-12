Insólito

Qué pasó en La Voz Argentina: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio

Este jueves en La Voz Argentina se vivió un momento insólito: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio. ¿Qué pasó en el reality? Mirá aquí.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, se vivió un momento insólito: los coaches se levantaron y abandonaron el estudio. ¿Querés saber qué pasó? Te lo contamos en esta nota.

El motivo detrás de la salida de los coaches del estudio de La Voz Argentina

Según se pudo ver en las imágenes, todo comenzó tras la presentación de Emma Roach, del Team Luck Ra. Luego de varios halagos por parte del jurado, Nico Occhiato le pidió a Valeria Lynch que interpretara “una canción de riesgo de las suyas”. La cantante aceptó y cantó “Qué Ganas de No Verte Nunca Más”.

Definición

Un momento que dio que hablar

Valeria Lynch y su canto enamoraron a todos en La Voz Argentina

Inmediatamente recibió los aplausos de todos los presentes en el estudio. Motivada por la reacción, continuó con “Amame en Cámara Lenta”, y su interpretación sorprendió tanto a los coaches que, entre risas, se levantaron y pidieron irse del estudio.

Todo terminó de manera divertida y carismática, y los coaches regresaron a sus asientos. El episodio se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la noche, consolidándose como una de las escenas más memorables de esta edición del certamen musical.

