Fuerte sorpresa en La Voz Argentina: quién dejó el equipo de Soledad Pastorutti

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el “ primer round ”, un participante quedó eliminado del Team Soledad . ¿Querés saber quién fue? Enterate en esta nota.

En la etapa de los Rounds , cada integrante del equipo debe presentarse frente al jurado. Todos los coaches, excepto el líder de ese grupo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10 , que permanece oculta para la audiencia durante la transmisión.

Tras escuchar a los ocho participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia .

En el Team Soledad , la coach optó por proteger a Valentina Otero , Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud . El resto de los participantes quedó sujeto a la votación del jurado. Según explicó Nico Occhiato, los más votados fueron el dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Milena Salamanca y Gustavo Rosales .

Con suspenso, Nico Occhiato informó que Mía Frankel debía despedirse, mientras que Luis González permanecerá en La Voz Argentina.

