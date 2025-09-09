Dura decisión

Fuerte sorpresa en La Voz Argentina: quién dejó el equipo de Soledad Pastorutti

En La Voz Argentina, Soledad Pastorutti despidió a alguien de su equipo. ¿Querés saber de quién se trata? Descubrilo en esta nota.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el “primer round”, un participante quedó eliminado del Team Soledad. ¿Querés saber quién fue? Enterate en esta nota.

Quién abandonó el equipo de Soledad Pastorutti

En la etapa de los Rounds, cada integrante del equipo debe presentarse frente al jurado. Todos los coaches, excepto el líder de ese grupo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10, que permanece oculta para la audiencia durante la transmisión.

Tras escuchar a los ocho participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

Embed - La eliminación más complicada para Soledad: "Siempre es volver a comenzar" - La Voz Argentina 2025

En el Team Soledad, la coach optó por proteger a Valentina Otero, Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud. El resto de los participantes quedó sujeto a la votación del jurado. Según explicó Nico Occhiato, los más votados fueron el dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Milena Salamanca y Gustavo Rosales.

la voz argentina
Mía Frankel dejó el team Soledad

Mía Frankel dejó el team Soledad

Con suspenso, Nico Occhiato informó que Mía Frankel debía despedirse, mientras que Luis González permanecerá en La Voz Argentina.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

