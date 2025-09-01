Cuándo termina La Voz Argentina 2025

El reality La Voz Argentina 2025 comenzó la etapa de los Playoffs y ya se encamina a su gran final. El concurso de canto de Telefe, conducido por Nico Occhiato, vive sus últimas instancias, donde los participantes se enfrentan en shows en vivo y el público tiene la decisión final con su voto.
La Voz Argentina 2025: ¿cuándo será la gran final?
Desde la producción del programa confirmaron que la final de La Voz Argentina 2025 será en octubre, aunque la fecha exacta todavía está pendiente. La definición depende del calendario de partidos de fútbol que también serán transmitidos por la pantalla de Telefe.
Anticipando una agenda cargada, los jurados de esta edición, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda!; recientemente grabaron musicales que se verán en la etapa final del reality. Cada coach participó de grabaciones individuales y también de un número grupal que se emitirá antes del cierre.
co-coaches de los "Playoffs" de "La Voz Argentina"
Los nuevos co-coaches que acompañan al jurado en los Payoffs: Juanes junto a Soledad, Tiago PZK apoya a Miranda!, Joaquín Levinton se une a Lali y La K’onga compartirá su experiencia con Luck Ra. / NA
La Voz Argentina
Con el comienzo de los Playoffs y los nuevos cocoaches, el camino hacia la definición está marcado. En esta instancia, los participantes se presentan en vivo y es el público quien vota a sus favoritos. Los concursantes que reciben la mayor cantidad de votos avanzan a las semifinales, hasta llegar a la final donde se conocerá al ganador de la temporada.
¿Cómo ver La Voz Argentina 2025 en vivo?
El programa se transmite en vivo a través de la pantalla de Telefe y también puede seguirse por streaming.
Quienes prefieren verlo por televisión, pueden sintonizar:
Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)
Telecentro: canal 10 (Digital)
DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)
En Uruguay, la señal está disponible por Canal 10
En el caso del streaming, la transmisión está disponible en el sitio oficial de Telefe, en la sección “Vivo”, y en la plataforma Pluto TV, que ofrece acceso gratuito. Por otro lado, Streams Telefe también realiza una cobertura diaria de más de ocho horas a través de Twitch, YouTube y redes sociales, mientras que Luzu TV sigue el programa con la conducción de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo. Fuente: La Nación, Crónica.
