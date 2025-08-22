Novedades

Telefe pegó el portazo: La Voz Argentina sufrirá importantes cambios

Telefe anunció importantes cambios en La Voz Argentina y los fanáticos están muy expectantes. En esta nota te contamos todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Telefe confirmó que se avecinan importantes cambios en La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. La noticia sorprendió a los fanáticos y elevó las expectativas. A continuación, te contamos todos los detalles.

LA Voz (2)
El anuncio de Telefe sobre La Voz Argentina tomó por sorpresa a todos

Según la información oficial, este domingo a las 22 finalizará la etapa de Los Knockouts para dar inicio a los esperados Playoffs, una de las fases decisivas del certamen.

En esta nueva instancia, el programa introduce reglas y desafíos renovados. Los once integrantes de cada equipo subirán al escenario para interpretar una canción en solitario.

La definición se dividirá en dos etapas: el coach elegirá a cinco concursantes para salvar, mientras que el público podrá votar a sus favoritos. Los tres artistas más votados de cada team seguirán en competencia y los tres con menos apoyo quedarán eliminados.

Además, se sumarán nuevos co-coaches que acompañarán al jurado: Juanes estará junto a Soledad, Tiago PZK apoyará a Miranda!, Joaquín Levinton se unirá a Lali y La K’onga compartirá su experiencia con Luck Ra. / NA

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

