Telefe pegó el portazo: La Voz Argentina sufrirá importantes cambios

En las últimas horas, Telefe confirmó que se avecinan importantes cambios en La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. La noticia sorprendió a los fanáticos y elevó las expectativas. A continuación, te contamos todos los detalles.

Según la información oficial, este domingo a las 22 finalizará la etapa de Los Knockouts para dar inicio a los esperados Playoffs , una de las fases decisivas del certamen.

El anuncio de Telefe sobre La Voz Argentina tomó por sorpresa a todos

En esta nueva instancia, el programa introduce reglas y desafíos renovados. Los once integrantes de cada equipo subirán al escenario para interpretar una canción en solitario .

La definición se dividirá en dos etapas : el coach elegirá a cinco concursantes para salvar, mientras que el público podrá votar a sus favoritos. Los tres artistas más votados de cada team seguirán en competencia y los tres con menos apoyo quedarán eliminados.

Además, se sumarán nuevos co-coaches que acompañarán al jurado: Juanes estará junto a Soledad, Tiago PZK apoyará a Miranda!, Joaquín Levinton se unirá a Lali y La K’onga compartirá su experiencia con Luck Ra. / NA

