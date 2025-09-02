La Voz Argentina: quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras la etapa del “ primer round”, ya se conoció al primer eliminado del team de Lali Espósito. En esta nota te contamos todos los detalles.

Embed - El Team Lali sufrió una eliminación tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025 La Voz Argentina: quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito En la etapa de los Rounds, cada integrante del equipo debe presentarse frente al jurado. Todos los coaches, excepto el líder de ese grupo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10, que permanece oculta para la audiencia durante la transmisión.

Tras escuchar a los ocho participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

La Voz Argentina (3) Team Lali: así fue la eliminación del primer participante de La Voz Argentina La Voz Argentina En el caso del team Lali, la coach decidió proteger a Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi. Los demás quedaron sujetos a la votación del resto del jurado. Según explicó Nico Occhiato, el más votado fue Jaime Muñoz, seguido por Lola Kajt y Giuliana Piccioni. Finalmente, la definición quedó entre Rafael Morcillo y Nicolás Armayor. Con una mejor calificación, Morcillo fue salvado y Armayor se convirtió en el primer eliminado.

