Regreso esperado

Santiago Motorizado regresa a Mendoza presentando su primer disco solista "El Retorno"

La música indie llega con fuerza a la provincia de Mendoza de la mano de Santiago Motorizado. Un show íntimo y potente.

Por Sitio Andino MuchoShow

Santiago Motorizado, referente de la escena indie y voz de Él Mató a un Policía Motorizado, trae a la provincia de Mendoza un show cargado de emoción y energía. El jueves 11 de septiembre, el artista se presentará en Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz) con la gira de su primer disco solista, El Retorno, una experiencia que combina intimidad, potencia y nuevas canciones.

Un disco que conecta con la música y las emociones

El proyecto solista de Santiago Motorizado condensa una búsqueda personal que sorprende a sus seguidores. “El Retorno” reúne canciones que nacieron hace más de una década, en un momento en que Santiago comenzaba a explorar un universo sonoro más íntimo y pop, paralelo al crecimiento de El Mató. Son once canciones que revelan el costado más personal del artista, con letras cargadas de humor, referencias al cine, el amor, el fútbol y la cultura que lo atraviesa.

image
Santiago Motorizado, referente de la música indie, en la provincia de Mendoza

Los primeros adelantos de este trabajo fueron “Google Maps” y “La Revolución”, que funcionaron como puertas de entrada al nuevo universo de Santiago, anticipando la identidad sonora y lírica que hoy se despliega en todo el disco.

Aquellas composiciones, que en sus inicios circularon en pequeños círculos y se filtraron en internet, hoy cobran nueva vida con arreglos renovados y una banda completa que potencia su esencia romántica y emotiva. A su vez, aflora una sonoridad tranquila e indie rock que mantiene su sello sin desprenderse de su núcleo creativo.

El disco fue registrado en dos etapas: la primera en 2021 en los estudios Romaphonic (Buenos Aires) y la segunda en 2024 en Sonic Ranch (Texas, EE.UU.), bajo la producción de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago Barrionuevo. La masterización estuvo a cargo de Bergallo en Puro Mastering (Buenos Aires).

image
Santiago Motorizado regresa a la provincia de Mendoza

Un show con algo de nostalgia pero al mismo tiempo fuerza e innovación

En el marco de este lanzamiento, Santiago se prepara para una gira nacional e internacional, que lo llevará a recorrer países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos donde presentará “El Retorno” con su nueva formación, llevando estas canciones a distintos escenarios, conectando con un público fiel y consolidando su propuesta solista, que combina nostalgia, exploración sonora y la autenticidad de su trayectoria.

El recital en Mendoza promete una atmósfera íntima y poderosa. Cada canción es un viaje que mezcla nostalgia, ternura y rock indie, en un formato donde la música fluye con naturalidad. El escenario de Espacio Arizu se convierte así en el espacio ideal para esta experiencia única.

La cita es el próximo jueves 11 de septiembre en el Espacio Arizu, ubicado en calle Belgrano 1322, de Godoy Cruz. Las puertas abrirán a las 19.30 horas. Y las entradas ya se encuentran disponibles./ prensa Feliz Agencia.

