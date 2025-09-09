Inesperado

¡La que se armó! Dos participantes discutieron en La Voz Argentina y sorprendieron a todos

El reality La Voz Argentina vivió un momento insólito: dos del team Soledad se cruzaron en plena competencia. Descubrí qué desató la discusión.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Mientras se llevaba a cabo el “ primer round” del team Soledad, dos participantes discutieron por un insólito motivo. A continuación, todos los detalles.

Por qué Violeta Ramo y Gustavo Rosales discutieron en La Voz Argentina

Todo comenzó tras la presentación de Gustavo Rosales, quien interpretó “Zamba para no morir” en el 1° Round del Team Soledad. En ese momento, Nico Occhiato aprovechó para mencionarle que lo había visto preparando empanadas en las redes sociales.

Para sorpresa y alegría de los jurados, el participante llevó empanadas para compartir. Cuando todo parecía pura felicidad, el conductor lanzó un anuncio: "Atención a lo que voy a comunicar. Esto es una competencia y hay otra tucumana en el Team Soledad".

De repente, subió al escenario Violeta Lemo, quien realizó un reclamo divertido a los presentes: "¿Cómo que están probando las empanadas de Gustavo? Las mías son mejores".

Entre risas, Soledad y Lali intentaron calmar la situación. Tras algunas devoluciones sobre las empanadas, todo concluyó en un clima distendido. El episodio se transformó rápidamente en uno de los más comentados de la noche y quedó registrado como una de las escenas más simpáticas y recordadas de esta edición del certamen musical.

