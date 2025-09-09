¡La que se armó! Dos participantes discutieron en La Voz Argentina y sorprendieron a todos

La Voz Argentina (3) Por qué Violeta Ramo y Gustavo Rosales discutieron en La Voz Argentina Por qué dos participantes discutieron en plena gala de La Voz Argentina Todo comenzó tras la presentación de Gustavo Rosales, quien interpretó “Zamba para no morir” en el 1° Round del Team Soledad. En ese momento, Nico Occhiato aprovechó para mencionarle que lo había visto preparando empanadas en las redes sociales.

Para sorpresa y alegría de los jurados, el participante llevó empanadas para compartir. Cuando todo parecía pura felicidad, el conductor lanzó un anuncio: "Atención a lo que voy a comunicar. Esto es una competencia y hay otra tucumana en el Team Soledad".

Embed - Competencia de empanadas en La Voz Argentina 2025: Gustavo Rosales vs. Violeta Lemo De repente, subió al escenario Violeta Lemo, quien realizó un reclamo divertido a los presentes: "¿Cómo que están probando las empanadas de Gustavo? Las mías son mejores".

Entre risas, Soledad y Lali intentaron calmar la situación. Tras algunas devoluciones sobre las empanadas, todo concluyó en un clima distendido. El episodio se transformó rápidamente en uno de los más comentados de la noche y quedó registrado como una de las escenas más simpáticas y recordadas de esta edición del certamen musical.