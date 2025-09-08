Crisis en La Voz Argentina: Telefe tomó una drástica medida por el bajo rating.

La Voz Argentina cayó en audiencia no solo en el AMBA, sino también en las provincias donde Kantar Ibope Media realiza mediciones locales por esto el reality de canto que conduce Nicolás Occhiato atraviesa su momento más difícil desde que arrancó meses atrás.

Aunque Telefe tiene asegurado el liderazgo anual, la baja en el prime time encendió las alarmas en la señal. La preocupación crece porque Guido Kaczka volvió a convertirse en una amenaza desde El Trece: su programa Buenas Noches Familia promedia 6 puntos con picos de más de 8, consolidándose como una opción firme para el público.

La Voz Argentina (3) La baja en el prime time encendió las alarmas en la señal. Los cambios en La Voz Argentina por el bajo rating La emisora tomó una drástica decisión: acortar las emisiones semanales de La Voz Argentina para cuidar el producto y estirarlo hasta la gran final, prevista para el 13 de octubre.

Esta semana, el reality solo tendrá tres emisiones. El martes quedará liberado para el partido de la Selección Argentina y, en su lugar, Cortá por Lozano presentará a los ternados a los Martín Fierro de Aire. Además, el viernes se decidió reemplazar el ciclo con Por el Mundo y Pasapalabra, aunque ambos programas también muestran bajos niveles de audiencia. Fuente: Rating Cero

