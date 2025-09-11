Más respeto, che: Luck Ra protagonizó un incómodo momento en La Voz y abrió el debate en redes

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta oportunidad, Luck Ra volvió a quedar bajo la mirada del público tras un incómodo momento con un reconocido cantante. Enterate qué pasó.

La Voz Argentina (2) Nico Occhiato presentó un premio especial para el jurado de La Voz Argentina Cómo fue el incómodo momento que protagonizó Luck Ra Todo comenzó cuando Nico Occhiato anunció un reconocimiento especial para los integrantes del jurado de La Voz Argentina. Al estudio llegaron Alejandro Lerner y Sandra Mihanovich para entregarles el Premio Konex, en honor a su trayectoria como figuras destacadas de la música popular argentina.

Al recibirlos, Lali fue la primera en hablar y bromeó: "Mirá mamá, me dieron un diploma de algo". Minutos después, Lerner comenzó a explicar el significado del premio, pero Luck Ra lo interrumpió sin darse cuenta: "Para la profe de matemáticas que decía que nunca iba a tener un diploma". El cordobés se detuvo, percibió la situación y completó su intervención con una sonrisa un tanto incómoda.

Embed - El importante reconocimiento que recibieron los coaches de La Voz Argentina 2025 Para suavizar el momento, el conductor se disculpó y cedió nuevamente la palabra a Alejandro Lerner, quien reaccionó con humor: "No me acuerdo lo que dije... Para mí es un honor ser presidente del jurado y entregarles este premio a ustedes".

El episodio se convirtió rápidamente en uno de los más comentados en redes sociales y quedó registrado como una de las escenas más recordadas de esta edición del certamen musical.