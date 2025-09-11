La Voz Argentina: quién se fue y cómo quedó el Team de Lali Espósito tras el 2° Round

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el “ segundo round ”, un participante quedó eliminado del Team de Lali Espósito . ¿Querés saber quién fue? Enterate en esta nota.

En la etapa del “ 2° Round ”, cada participante del equipo se presenta ante el jurado. Todos los coaches y co-coaches , salvo el líder del grupo, le asignan una calificación secreta del 1 al 10 , la cual se mantiene oculta para la audiencia durante la emisión.

Tras escuchar a los siete participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia .

En el Team Lali , la coach decidió asegurar el lugar de Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi , quienes pasaron directamente a la próxima etapa. Los demás integrantes quedaron en manos de la votación del jurado. Tal como detalló Nico Occhiato, los más favorecidos por el puntaje fueron Jaime Muñoz y Giuliana Piccioni .

Esto dejó un duelo decisivo entre Rafael Morcillo y Lola Kajt. La tensión se resolvió cuando el conductor confirmó la continuidad de Rafael, lo que significó la eliminación automática de Lola, quien obtuvo la menor cantidad de votos.

