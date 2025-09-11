Sorpresa

La Voz Argentina: quién se fue y cómo quedó el Team de Lali Espósito tras el 2° Round

En La Voz Argentina, Lali Espósito despidió a alguien de su equipo. ¿Querés saber de quién se trata? Descubrilo en esta nota.

La Voz Argentina: quién se fue y cómo quedó el Team de Lali Espósito tras el 2° Round
La Voz Argentina: quién se fue y cómo quedó el Team de Lali Espósito tras el 2° Round
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el “segundo round”, un participante quedó eliminado del Team de Lali Espósito. ¿Querés saber quién fue? Enterate en esta nota.

Así fue la eliminación y cómo sigue el Team Lali en La Voz Argentina 2025

En la etapa del “2° Round”, cada participante del equipo se presenta ante el jurado. Todos los coaches y co-coaches, salvo el líder del grupo, le asignan una calificación secreta del 1 al 10, la cual se mantiene oculta para la audiencia durante la emisión.

Lee además
La Voz Argentina: quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito video
Reality

La Voz Argentina: quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito
Más respeto, che: Luck Ra protagonizó un incómodo momento en La Voz y abrió el debate en redes video
Un momento que dio que hablar

Más respeto, che: Luck Ra protagonizó un incómodo momento en La Voz y abrió el debate en redes

Tras escuchar a los siete participantes, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes sin conocer las puntuaciones de sus colegas. Los cinco restantes quedan en riesgo: se revelan sus resultados y quien obtenga la nota más baja queda eliminado de la competencia.

Embed - Así quedó el Team Lali tras el 2° Round en La Voz Argentina 2025

En el Team Lali, la coach decidió asegurar el lugar de Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi, quienes pasaron directamente a la próxima etapa. Los demás integrantes quedaron en manos de la votación del jurado. Tal como detalló Nico Occhiato, los más favorecidos por el puntaje fueron Jaime Muñoz y Giuliana Piccioni.

Esto dejó un duelo decisivo entre Rafael Morcillo y Lola Kajt. La tensión se resolvió cuando el conductor confirmó la continuidad de Rafael, lo que significó la eliminación automática de Lola, quien obtuvo la menor cantidad de votos.

La Voz Argentina
Lola Kajt quedó eliminada de La Voz Argentina

Lola Kajt quedó eliminada de La Voz Argentina

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Fabricio Ballarini llega al Teatro Selectro con su espectáculo "No sos vos, soy yo"

Quiénes son los nominados de los Martín Fierro a la TV 2025

Qué le pasó a Juliana Gattas y cómo impacta en su participación en La Voz Argentina

Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé: Ricardo Darín será abuelo por primera vez

La Voz Argentina: cuándo empieza el Segundo Round y quiénes serán los co-coaches

¡La que se armó! Dos participantes discutieron en La Voz Argentina y sorprendieron a todos

Fuerte sorpresa en La Voz Argentina: quién dejó el equipo de Soledad Pastorutti

Santiago Motorizado regresa a Mendoza presentando su primer disco solista "El Retorno"

LO QUE SE LEE AHORA
Más respeto, che: Luck Ra protagonizó un incómodo momento en La Voz y abrió el debate en redes video
Un momento que dio que hablar

Más respeto, che: Luck Ra protagonizó un incómodo momento en La Voz y abrió el debate en redes

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Te Puede Interesar

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Por Marcelo López Álvarez
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Por Natalia Mantineo
Estudiantes, gremios, docentes y no docentes se movilizarán en una nueva marcha universitaria.
Nueva marcha federal

"Si hay veto, hay marcha": la respuesta de las universidades al veto de Javier Milei

Por Celeste Funes