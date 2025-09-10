Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé: Ricardo Darín será abuelo por primera vez

Tierna noticia

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se conmovió con una noticia muy especial: Úrsula Corberó confirmó que espera un bebé junto a Chino Darín. Así, Ricardo Darín se convertirá en abuelo por primera vez. En esta nota te contamos todos los detalles.

Úrsula Corberó y Chino Darín (2)
En las últimas horas, Úrsula Corberó sorprendió a sus seguidores con un anuncio muy especial desde su cuenta de Instagram. La actriz española mostró su pancita de embarazada y aclaró: "esto no es IA".

El posteo se llenó de “me gusta” en cuestión de minutos y recibió felicitaciones tanto de actores españoles como argentinos, ya que el padre del bebé es Chino Darín, hijo de Ricardo Darín.

Úrsula Corberó
Úrsula y Chino se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La embajada, de Antena 3, y desde entonces se volvieron inseparables. La pareja se apoya mutuamente en sus carreras y respeta los proyectos del otro, incluso cuando deben vivir en distintas ciudades por trabajo.

"La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos y hace que estemos más tiempo separados, pero a mí me gusta, creo que es un incentivo para renovar la energía a la hora de verse, extrañarse un poco, tener ganas de compartir...", explicó el actor en una entrevista. / NA

Minutos después del posteo de Úrsula, Chino compartió la misma foto de su esposa embarazada, acompañándola con emojis de felicidad y alegría. Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

