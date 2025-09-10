Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé: Ricardo Darín será abuelo por primera vez

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se conmovió con una noticia muy especial: Úrsula Corberó confirmó que espera un bebé junto a Chino Darín. Así, Ricardo Darín se convertirá en abuelo por primera vez. En esta nota te contamos todos los detalles.
Úrsula Corberó y Chino Darín (2)
Úrsula Corberó confirmó que espera un bebé junto a Chino Darín
Úrsula Corberó y Chino Darín confirman embarazo
En las últimas horas, Úrsula Corberó sorprendió a sus seguidores con un anuncio muy especial desde su cuenta de Instagram. La actriz española mostró su pancita de embarazada y aclaró: "esto no es IA".
El posteo se llenó de “me gusta” en cuestión de minutos y recibió felicitaciones tanto de actores españoles como argentinos, ya que el padre del bebé es Chino Darín, hijo de Ricardo Darín.
Úrsula Corberó
El posteo de Úrsula Corberó en Instagram
Úrsula y Chino se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La embajada, de Antena 3, y desde entonces se volvieron inseparables. La pareja se apoya mutuamente en sus carreras y respeta los proyectos del otro, incluso cuando deben vivir en distintas ciudades por trabajo.
"La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos y hace que estemos más tiempo separados, pero a mí me gusta, creo que es un incentivo para renovar la energía a la hora de verse, extrañarse un poco, tener ganas de compartir...", explicó el actor en una entrevista. / NA