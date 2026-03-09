¿Cuándo es la gala de eliminación de Gran Hermano?

La tensión se traslada al inicio de la semana porque este lunes 9 de marzo finalmente se realizará la gala de eliminación de Gran hermano Generación Dorada . Después de un domingo diferente donde el despliegue actoral fue el protagonista, los siete participantes en placa esperan el veredicto del público en una noche clave para la competencia televisiva.

El cambio de reglas sorprendió a los seguidores del programa, ya que tradicionalmente las valijas se hacían los domingos. Sin embargo, la producción de Telefe decidió que esta noche, a partir de las 22:15 , sea el momento de conocer quién abandona la casa más famosa del país.

Los nominados ganaron así 24 horas extra de permanencia, algo que aprovecharon para intentar limpiar su imagen o reforzar alianzas. Mientras tanto, el público tuvo un día más para emitir su voto y decidir el futuro de los integrantes de la "Placa Planta".

Esta movida estratégica busca potenciar el encendido del lunes por la noche y competir de igual a igual con otros estrenos fuertes de la televisión. Al trasladar la tensión de la gala a la semana laboral, el reality intenta mantener a la audiencia cautiva durante más tiempo en su franja horaria.

Anoche, los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto creativo que bajó un poco el nivel de conflicto. Protagonizaron una serie de sketches que mostraron una faceta lúdica, aunque hoy la realidad vuelve a ser la de la posible eliminación y la despedida de un compañero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Quién se va hoy de Gran hermano

Santiago del Moro será el encargado de anunciar quién es el participante que debe cruzar la puerta principal. Recordá que para participar de la votación tenés que seguir las instrucciones que figuran en la pantalla oficial del programa, ya que el voto es negativo y definirá la salida definitiva.

El misterio se develará en cuestión de horas y las redes sociales ya están que arden con los pronósticos. Todo indica que será una gala de Gran hermano con mucha carga emocional y porcentajes muy ajustados entre los jugadores que están hoy en la cuerda floja.