9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Cambio de reglas en la casa

¿Cuándo es la gala de eliminación de Gran Hermano?

Tras un domingo de desafíos, hoy llega la esperada gala de eliminación de Gran hermano. El reality más famoso del país cambia su día para definir la placa.

Cuándo es la gala de eliminación de Gran Hermano? Telefe pateó el tablero y cambió el día

Cuándo es la gala de eliminación de Gran Hermano? Telefe pateó el tablero y cambió el día

 Por Analía Martín

La tensión se traslada al inicio de la semana porque este lunes 9 de marzo finalmente se realizará la gala de eliminación de Gran hermano Generación Dorada. Después de un domingo diferente donde el despliegue actoral fue el protagonista, los siete participantes en placa esperan el veredicto del público en una noche clave para la competencia televisiva.

El cambio de reglas sorprendió a los seguidores del programa, ya que tradicionalmente las valijas se hacían los domingos. Sin embargo, la producción de Telefe decidió que esta noche, a partir de las 22:15, sea el momento de conocer quién abandona la casa más famosa del país.

Lee además
Gran Hermano lanzó un duro comunicado contra una participante y dejó la casa en jaque video
Anoche

Gran Hermano lanzó un duro comunicado contra una participante y dejó la casa en jaque
¡Esto es terrible! Una participante de Gran Hermano terminó con su pareja en pleno stream video
Sorpresa

¡Esto es terrible! Una participante de Gran Hermano terminó con su pareja en pleno stream
Embed

Los nominados ganaron así 24 horas extra de permanencia, algo que aprovecharon para intentar limpiar su imagen o reforzar alianzas. Mientras tanto, el público tuvo un día más para emitir su voto y decidir el futuro de los integrantes de la "Placa Planta".

El lunes clave para el reality

Esta movida estratégica busca potenciar el encendido del lunes por la noche y competir de igual a igual con otros estrenos fuertes de la televisión. Al trasladar la tensión de la gala a la semana laboral, el reality intenta mantener a la audiencia cautiva durante más tiempo en su franja horaria.

Anoche, los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto creativo que bajó un poco el nivel de conflicto. Protagonizaron una serie de sketches que mostraron una faceta lúdica, aunque hoy la realidad vuelve a ser la de la posible eliminación y la despedida de un compañero.

Embed

Quién se va hoy de Gran hermano

Santiago del Moro será el encargado de anunciar quién es el participante que debe cruzar la puerta principal. Recordá que para participar de la votación tenés que seguir las instrucciones que figuran en la pantalla oficial del programa, ya que el voto es negativo y definirá la salida definitiva.

El misterio se develará en cuestión de horas y las redes sociales ya están que arden con los pronósticos. Todo indica que será una gala de Gran hermano con mucha carga emocional y porcentajes muy ajustados entre los jugadores que están hoy en la cuerda floja.

Temas
Seguí leyendo

Gran Hermano, generación dorada: ¿realmente entendieron la "placa planta"?

Gran Hermano definió al líder de la semana: triunfo clave y decisión polémica

Quién es Catalina 'Titi' Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026

Gran Hermano 2026 ya tuvo su primer eliminado: ¿de quién se trata?

Las encuestas ya lo anticipan: quién se va de Gran Hermano este lunes

Por qué eliminaron a una participante de Gran Hermano: los motivos de la decisión

Gran Hermano y su misterioso éxito: ¿por qué arrasa en el rating un programa que todos critican?

Recién comenzó Gran Hermano 2026 y un participante piensa en abandonar

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes
Reconocimiento a las creadoras digitales

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..
Cerró la votación

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo

Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. 
qué le pasó

El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central