Gran Hermano lanzó un duro comunicado contra una participante y dejó la casa en jaque

Este viernes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, la producción emitió un comunicado contra una participante que dejó a todos en la casa en shock.
Qué pasó con Danelik en Gran Hermano 2026 y cuál fue el duro comunicado del reality
Todo comenzó durante la madrugada del viernes, cuando Danelik Galazan ingresó al confesionario de la casa de Gran Hermano 2026 y aseguró que la producción le había dado un “porro”. Como si eso no fuera suficiente, invitó varias de sus compañeras a fumarlo.
El momento no tardó en viralizarse en las redes sociales y generó una fuerte repercusión. Ante la situación, el Big decidió emitir un duro comunicado dirigido a la participante y a todos los integrantes de la casa. El mensaje fue leído por Andrea del Boca.
“En la madrugada de hoy sucedió un episodio que me llena de preocupación. Danelik afirmó, de manera jocosa, que en el confesionario le fue entregado un cigarrillo de marihuana e invitó a algunas compañeras a fumarlo”, comenzó. “Esta mañana llamé a Danelik al confesionario para pedirle explicaciones. Ella aclaró que se trató de una broma y reconoció su equivocación. Le respondí que no voy a aceptar mentiras de ese tipo, que fue un comentario inaceptable”, siguió leyendo la actriz.
“De repetirse otro hecho semejante, evaluaré una severa sanción”. “A raíz de lo sucedido, quiero decirles, que no voy a tolerar situaciones que pongan en duda mi compromiso con la salud de cada uno de ustedes, y que rechazo este tipo de conductas totalmente contrarias al espíritu del juego”, arremetió el Big.
Por último, concluyó en su mensaje: “Espero que todos, en especial Danelik, reflexionen al respecto. Hay mensajes que no deben darse y estaré muy atento para que un hecho de estas características no vuelva a suceder. Y reitero: de repetirse un hecho similar, evaluaré tomar medidas severas, que pueden incluir hasta la expulsión”.