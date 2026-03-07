7 de marzo de 2026
El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con una decisión que dejó a todos boquiabiertos

La última emisión del reality MasterChef Celebrity tuvo un momento inesperado cuando el jurado sorprendió a los famosos con una noticia que nadie veía venir.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el jurado sorprendió a los participantes con un anuncio totalmente inesperado.

La sorpresiva decisión del jurado de MasterChef Celebrity que nadie vio venir

Todo comenzó durante la gala de este viernes 6 de marzo. El exigente jurado de MasterChef Celebrity, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, explicó en qué consistía el desafío de la noche: preparar el clásico lomo Wellington, un plato emblemático de la alta cocina.

En esta ocasión, quienes debían enfrentarse al reto eran Emilia Attias, Chino Leunis, Turco Husaín, Sofía Gonet y La Joaqui, que se jugaban su permanencia en el certamen culinario.

Embed - Sorpresa en la última gala de eliminación de Masterchef Celebrity: anuncian una doble eliminación

Sin embargo, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, Martitegui sorprendió a todos con un anuncio inesperado: habría doble eliminación. La noticia dejó impactados no solo a los participantes, sino también a la propia conductora, Wanda Nara.

Durante la primera parte del programa se pudo ver a cada famoso preparar su versión del plato. La segunda parte, que incluye las devoluciones del jurado y la decisión final, se emitirá el próximo lunes 9 de marzo.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

