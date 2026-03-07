El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con una decisión que dejó a todos boquiabiertos

Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el jurado sorprendió a los participantes con un anuncio totalmente inesperado .

Todo comenzó durante la gala de este viernes 6 de marzo. El exigente jurado de MasterChef Celebrity, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, explicó en qué consistía el desafío de la noche: preparar el clásico lomo Wellington , un plato emblemático de la alta cocina.

¿Qué pasó, Telefe? Ayer en Masterchef Celebrity: trucha patagónica y las quejas por los recortes de Telefe

Definición Quién es la famosa que pasó a la semana final tras subir al balcón de MasterChef Celebrity

En esta ocasión, quienes debían enfrentarse al reto eran Emilia Attias, Chino Leunis, Turco Husaín, Sofía Gonet y La Joaqui , que se jugaban su permanencia en el certamen culinario.

Sin embargo, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, Martitegui sorprendió a todos con un anuncio inesperado: habría doble eliminación . La noticia dejó impactados no solo a los participantes, sino también a la propia conductora, Wanda Nara.

Embed - Sorpresa en la última gala de eliminación de Masterchef Celebrity: anuncian una doble eliminación

Durante la primera parte del programa se pudo ver a cada famoso preparar su versión del plato. La segunda parte, que incluye las devoluciones del jurado y la decisión final, se emitirá el próximo lunes 9 de marzo.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.