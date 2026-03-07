El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con una decisión que dejó a todos boquiabiertos

Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el jurado sorprendió a los participantes con un anuncio totalmente inesperado.
La sorpresiva decisión del jurado de MasterChef Celebrity que nadie vio venir
Todo comenzó durante la gala de este viernes 6 de marzo. El exigente jurado de MasterChef Celebrity, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, explicó en qué consistía el desafío de la noche: preparar el clásico lomo Wellington, un plato emblemático de la alta cocina.
En esta ocasión, quienes debían enfrentarse al reto eran Emilia Attias, Chino Leunis, Turco Husaín, Sofía Gonet y La Joaqui, que se jugaban su permanencia en el certamen culinario.
Embed - Sorpresa en la última gala de eliminación de Masterchef Celebrity: anuncian una doble eliminación
Sin embargo, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, Martitegui sorprendió a todos con un anuncio inesperado: habría doble eliminación. La noticia dejó impactados no solo a los participantes, sino también a la propia conductora, Wanda Nara.
Durante la primera parte del programa se pudo ver a cada famoso preparar su versión del plato. La segunda parte, que incluye las devoluciones del jurado y la decisión final, se emitirá el próximo lunes 9 de marzo.