Evangelina Anderson se metió en la semana final de MasterChef Celebrity y sorprendió a todos

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, una participante logró destacarse, subió al balcón y pasó a la semana final del certamen.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025 Las hornallas de MasterChef Celebrity Argentina volvieron a encenderse este jueves en una gala marcada por la exigencia y la complejidad. En esta oportunidad, los participantes debieron enfrentar un desafío técnico: replicar sopas frías utilizando nitrógeno, una técnica que exigía precisión y creatividad en cada preparación.

La consigna no fue nada sencilla y rápidamente complicó a varios de los famosos. Mientras algunos lograron destacarse por su originalidad y buen manejo de la técnica, otros no consiguieron convencer al jurado con sus platos.

Embed - La Joaqui vs. Evangelina Anderson: ¿quién pasó a la semana final? - Masterchef Celebrity En ese contexto, Evangelina Anderson fue quien mejor interpretó la consigna (hizo trucha de deshielo) y logró subir al balcón, asegurando así su lugar en la semana final del reality. En cambio, la noche no fue favorable para La Joaqui, Emilia Attias, Chino Leunis y Sofía “la Reini” Gonet, quienes no lograron cumplir con las expectativas y recibieron el delantal negro.

Evangelina Anderson, MasterChef Celebrity Evangelina Anderson pasó a la semifinal de MasterChef Celebrity