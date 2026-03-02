2 de marzo de 2026
¿Será así?

MasterChef Celebrity: se conocieron los nombres de los posibles finalistas

Recientemente, se filtraron los posibles finalistas de MasterChef Celebrity y estalló el debate en redes. Mirá quiénes llegarían a la gran final del reality.

MasterChef Celebrity: se conocieron los nombres de los posibles finalistas

MasterChef Celebrity: se conocieron los nombres de los posibles finalistas

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia sacudió a los fanáticos de MasterChef Celebrity Argentina: se filtraron los nombres de los posibles finalistas del reality. La información desató un debate en redes sociales. Mirá quiénes serían los participantes que llegarían a la gran final.

Estos serían los finalistas de MasterChef Celebrity 2025

La primicia fue revelada en Intrusos a través de Paula Varela y Rodrigo Lussich. Allí, el conductor adelantó que "ya está grabada la final con los dos finalistas". Minutos después, se confirmaron los nombres de quienes habrían llegado a la instancia decisiva del certamen: Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet.

MasterChef Celebrity
Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet serían los finalistas de MasterChef Celebrity

Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet serían los finalistas de MasterChef Celebrity

En ese contexto, Lussich también se refirió al caso de Maxi López y explicó: "'Enojos, acomodos y finalistas' pusimos en la placa porque a Maxi López, la maldad que hicieron para no dejarlo llegar a la mitad sólo para desmentirnos a nosotros, porque nos inmolamos por él y se va el día anterior".

Además, agregó: "Se enojó mucho. De hecho, lo vamos a ver al aire en la final. Él estuvo todo el tiempo con mala cara, en el fondo. “Y por supuesto se graban dos finales y tenés que fingir demencia. Fingís que ganaste, fingís que perdiste, lo cual es una cosa contranatura. Después van viendo cuál cassette que ponen", concluyó el conductor.

La revelación no tardó en generar repercusión y desató un fuerte debate en redes sociales, donde los seguidores de MasterChef Celebrity expresaron sorpresa, enojo y apoyo dividido ante los nombres que trascendieron como finalistas del reality.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

