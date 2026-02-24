24 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Noche de tensión

Una participante de MasterChef Celebrity no soportó la presión y quebró en llanto

Este lunes hubo una nueva gala de MasterChef Celebrity. Un desafío complejo desbordó a una participante del reality, que terminó en llanto. Mirá qué pasó.

Una participante de MasterChef Celebrity no soportó la presión y quebró en llanto

Una participante de MasterChef Celebrity no soportó la presión y quebró en llanto

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, la exigencia del último desafío superó a una de las participantes, que terminó desbordada por la presión.

Un complejo desafío provocó el llanto de La Joaqui en MasterChef Celebrity

Todo comenzó durante una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, una de las instancias más tensas del certamen. En esta ocasión, los participantes debieron afrontar un desafío técnico de alta complejidad: cocinar carne de wagyu, un producto premium que exige precisión absoluta, control del fuego y tiempos exactos.

Lee además
Un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity ante un desafío que no pudo superar. video
Momentos culminantes

Un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity ante un desafío que no pudo superar
MasterChef Celebrity: quién fue la última eliminada que causó conmoción. video
TV

MasterChef Celebrity: quién fue la última eliminada que causó conmoción

En medio de la preparación, La Joaqui se quebró en plena prueba tras cometer un error que la desestabilizó por completo. Visiblemente angustiada, expresó su frustración entre lágrimas: “Se me rompieron todos los huevos. No sé qué voy a hacer. Es un asco, me quiero ir a mi casa”. Minutos después, reconoció su tristeza por no haber logrado el resultado que esperaba.

Embed - "Me quiero ir a mi casa": La Joaqui se quebró en Masterchef Celebrity

A pesar del mal momento, la cantante logró recomponerse, finalizar su plato y presentarlo ante el exigente jurado. Aunque confesó sentirse poco merecedora de continuar en la competencia, las devoluciones no fueron negativas y le permitieron seguir una semana más en el reality.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo es la final de MasterChef Celebrity: ya comenzó la cuenta regresiva

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity

Explota MasterChef Celebrity: salió a la luz el cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis

El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con su decisión y entregó medallas y delantales negros

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity: delantales grises y balcón

"No coman, no hace falta": el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock

Valentina Cervantes llegó a la Argentina: ¿vuelve a MasterChef Celebrity 2025?

Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity

LO QUE SE LEE AHORA
De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026
Nueva edición

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

Las Más Leídas

Mariana Cucatto, la reina que busca sanar a través de la Vendimia. video
El Back de Vendimia 2026

Mariana Cucatto, la reina que busca "sanar" a través de la Vendimia

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en el establecimiento
Tensión

Amplio operativo en Almafuerte: frustran plan de fuga masiva de presos condenados a perpetua

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido
uno de los lesionados está grave

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026
Nueva edición

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

Paritarias: otro gremio rechazó la propuesta del gobierno y pasó a cuarto intermedio
Negociaciones

Paritarias: otro gremio rechazó la propuesta del gobierno y pasó a cuarto intermedio