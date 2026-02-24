Una participante de MasterChef Celebrity no soportó la presión y quebró en llanto

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, la exigencia del último desafío superó a una de las participantes, que terminó desbordada por la presión.

Un complejo desafío provocó el llanto de La Joaqui en MasterChef Celebrity Todo comenzó durante una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, una de las instancias más tensas del certamen. En esta ocasión, los participantes debieron afrontar un desafío técnico de alta complejidad: cocinar carne de wagyu, un producto premium que exige precisión absoluta, control del fuego y tiempos exactos.

En medio de la preparación, La Joaqui se quebró en plena prueba tras cometer un error que la desestabilizó por completo. Visiblemente angustiada, expresó su frustración entre lágrimas: “Se me rompieron todos los huevos. No sé qué voy a hacer. Es un asco, me quiero ir a mi casa”. Minutos después, reconoció su tristeza por no haber logrado el resultado que esperaba.

Embed - "Me quiero ir a mi casa": La Joaqui se quebró en Masterchef Celebrity A pesar del mal momento, la cantante logró recomponerse, finalizar su plato y presentarlo ante el exigente jurado. Aunque confesó sentirse poco merecedora de continuar en la competencia, las devoluciones no fueron negativas y le permitieron seguir una semana más en el reality.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.