2 de marzo de 2026
{}
A horas de la gala

Las encuestas ya lo anticipan: quién se va de Gran Hermano este lunes

Este lunes se define el primer eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

Luego de las instancias de salvación, la placa quedó conformada por Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero, Yanina Zilly y Solange Abraham, quienes quedaron al borde de la eliminación.

En paralelo, las redes sociales iniciaron su propio debate: influencers, medios y fanáticos lanzaron encuestas para anticipar al primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Gran Hermano
Asi quedó la placa de nominados en Gran Hermano 2026

Los distintos sondeos coinciden en una misma tendencia: Gabriel Lucero concentra la mayor intención de voto para abandonar el programa. Aunque estos resultados no son oficiales y pueden modificarse antes de la emisión, todo indica que sería el primer participante en dejar la casa.

Gabriel Lucero, Gran Hermano
Gabriel Lucero aparece como el principal candidato a dejar Gran Hermano, según las encuestas

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

