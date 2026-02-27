27 de febrero de 2026
¿Y ahora?

Recién comenzó Gran Hermano 2026 y un participante piensa en abandonar

La última gala de Gran Hermano Generación Dorada 2026 dejó tensión y sorpresa cuando un participante puso en duda su continuidad. Mirá qué pasó en el reality.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió otra gala de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, un conocido participante puso en duda su continuidad y los fanáticos estallaron en redes sociales.

Qué jugador ya evalúa abandonar Gran Hermano 2026 y por qué

Tras las recientes salidas en Gran Hermano, Kennys Palacios atraviesa un momento de vulnerabilidad que lo llevó a replantearse su permanencia en el reality. El participante se mostró profundamente afectado por la distancia con su madre, una ausencia que volvió a golpearlo emocionalmente.

Kennys Palacios
Kennys Palacios atraviesa un momento de vulnerabilidad en Gran Hermano

Kennys Palacios atraviesa un momento de vulnerabilidad en Gran Hermano

La situación se hizo evidente durante la tarde del jueves, cuando Palacios se aisló en los sillones del exterior para llorar. Al notar su angustia, Andrea del Boca se acercó para acompañarlo. “Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien”, admitió él con honestidad. “Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?”, le respondió la actriz, intentando entender qué lo había desbordado.

Embed - "¿Qué hago acá?": la angustia de Kennys Palacios en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Del Boca buscó reconfortarlo y reforzar su autoestima: “Mirá, entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente te conozca, que sos un tipo que por vos mismo valés”. Ante eso, Palacios explicó su conflicto interno: “Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso”. Luego, celebró no haber quedado nominado “Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también”.

En redes sociales, las reacciones fueron mixtas: hubo muestras de apoyo, pero también críticas a sus dichos. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en Gran Hermano Generación Dorada 2026, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

