25 de febrero de 2026
{}
Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

Continúa el reality Gran Hermano Generación Dorada 2026. Famosos y participantes anónimos ya conviven en la casa. Conocé quiénes fueron los últimos en ingresar.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes continuó Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota, te mostramos uno por uno quiénes fueron los últimos participantes en ingresar a la casa para completar los cupos.

Gran Hermano 2026
Nuevas caras y expectativa: quiénes fueron los últimos en ingresar a la casa de Gran Hermano 2026

Solange Abraham vuelve a entrar a un reality con un diferencial poco común: ya conoce las reglas no escritas del encierro. Hoy, con una vida atravesada por la maternidad, el trabajo independiente y nuevas certezas personales, apuesta a que la experiencia pese más que la improvisación.

El récord de Andrea del Boca en Gran Hermano video
No pasaron ni 24 horas

El "récord" de Andrea del Boca en Gran Hermano
De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026
Nueva edición

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

Desde el sur del Gran Buenos Aires desembarcó Martín Rodríguez, un competidor marcado por la disciplina física y el entrenamiento de alto rendimiento. Su historia personal y su fortaleza mental aparecen como pilares de su estrategia inicial.

El casting también sumó diversidad internacional con Cinzia Francischiello, quien rompe un hito al convertirse en la primera participante venezolana de una edición argentina. Formación artística, presencia televisiva y convicción definen su ingreso.

Con un perfil frontal y competitivo, Franco Zunino dejó en claro que no piensa moderarse. Su obsesión por el orden y su personalidad directa anticipan choques, alianzas y posibles vínculos sentimentales.

El ingreso de Kennys Palacios aportó visibilidad inmediata. Estilista de Wanda Nara y figura habitual del mundo del espectáculo y del streaming, llega con una comunidad fiel y una identidad mediática ya consolidada.

Representando a una generación criada en redes sociales, Lola Tomaszeuski dejó Bariloche para exponerse a una experiencia sin edición ni control. Tras años de mostrar su vida en clips, ahora deberá sostenerse frente a cámaras las 24 horas.

Con pasado en el fútbol profesional, Nazareno Pompei decidió cambiar de rumbo cuando la pasión deportiva se apagó. Su ingreso marca una búsqueda de reinvención personal y proyección mediática.

Uno de los regresos más comentados es el de Yanina Zilli, quien vuelve a escena con recorrido, exposición previa y una vida empresarial lejos del ruido televisivo, pero con hambre de protagonismo.

Energía, determinación y discurso sin filtros caracterizan a Luana Fernández. Con antecedentes en realities y el mundo de la moda, su presencia promete intensidad y debate desde el primer día.

Por último, Franco Poggio fue quien cerró la lista de ingresos. Estudiante, modelo y figura digital, mantiene una relación con Lizardo Ponce, un vínculo que ya es conocido por el público y que suma exposición y expectativa a su participación.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en Gran Hermano Generación Dorada 2026, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

