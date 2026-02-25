Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, los televidentes se llevaron una sorpresa cuando Telefe interrumpió la transmisión.

MasterChef Celebrity (5) Telefe interrumpió MasterChef Celebrity y explotaron las redes Telefe sacó del aire MasterChef Celebrity: qué ocurrió en la última gala Este martes 24 de febrero se desarrollaba una nueva gala de MasterChef Celebrity Argentina, en la que los participantes debieron enfrentar un exigente desafío: preparar sushi. La prueba se llevó adelante bajo la atenta mirada del jurado y del especialista invitado, Matías Totake.

Cuando restaba apenas un minuto para finalizar las preparaciones y se esperaba el momento de las devoluciones, los televidentes se llevaron una gran sorpresa. Telefe decidió interrumpir la transmisión y dividir el programa en dos partes, generando desconcierto en la audiencia.

Según diversas fuentes, la decisión respondió a una estrategia del canal para sostener el rating del segundo programa de Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, la medida no fue bien recibida en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su enojo y cuestionaron la decisión, calificándola como innecesaria y perjudicial para el reality de cocina.

