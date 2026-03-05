5 de marzo de 2026
Cruce de mediáticas en Telefe

Mica Viciconte se quejó del trato recibido MasterChef Celebrity": "No nos olvidemos que gané"

Mica Viciconte apuntó contra Wanda Nara tras su incómodo paso por Masterchef Celebrity. "No me sentí bien recibida", confesó la rubia sobre el tenso cruce.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La exganadora del certamen culinario, Mica Viciconte, regresó a las cocinas de MasterChef Celebrity para participar como invitada especial, pero la experiencia no resultó como esperaba. La panelista de "Ariel en su salsa" rompió el silencio tras el incómodo momento vivido frente a cámaras y cargó contra la conductora por la falta de cordialidad durante la jornada.

El conflicto se desató cuando Wanda Nara, actual conductora del reality, le impidió el paso a Viciconte hacia la estación donde cocinaba Maxi López. En un tono cargado de ironía, la mediática le advirtió a la invitada que no se acercara, utilizando términos que la marplatense consideró ofensivos para su rol de campeona vigente de la competencia.

La respuesta de Mica Viciconte tras el choque con Wanda Nara

A través de una entrevista en el streaming de Grego Rossello, la guardavidas no ocultó su descontento y analizó la actitud de la empresaria. Para la panelista, el trato fue injustificado considerando su trayectoria en el programa y el entusiasmo con el que encaró la invitación para esta edición. En su descargo, la rubia fue categórica al describir su incomodidad: "Como que no me sentí bien recibida. Vos venís al programa y yo te digo: 'no, acá no vengas'. Y vos venís de invitada, una persona que ganó, porque no nos olvidemos que gané, digo: '¿no la tratas de otra manera?'", expresó con visible molestia.

Viciconte cuestionó la falta de profesionalismo al aire y remarcó que ella esperaba un recibimiento acorde a su estatus de ganadora de la edición 2022. "Yo iba re entusiasmada como diciendo 'voy diez minutos acá' y me dicen 'no, acá no vengas'", relató sobre el desplante que sufrió frente a los jurados y participantes.

Tensión en los pasillos de MasterChef Celebrity

Pese a la dureza de su reclamo, Mica aclaró que no existe un conflicto previo entre ambas que explique semejante reacción por parte de la conductora. Sin embargo, no descartó un futuro encuentro cara a cara en los estudios de Martínez para aclarar los tantos de forma privada y sin cámaras de por medio.

"Quiero creer que no hay nada personal que yo no me esté enterando. Pero de mi parte te juro que yo no tengo nada en contra de Wanda. No tuve nunca relación", concluyó de forma tajante. Finalmente, la marplatense reflexionó sobre posibles cruces futuros en la empresa. "En algún momento me la cruzaré a Wanda en los pasillos", lanzó como cierre, dejando en claro que el mal sabor de boca por su participación como invitada tardará en olvidarse.

