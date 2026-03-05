5 de marzo de 2026
¿Qué pasó, Telefe?

MasterChef Celebrity: entre la emoción de la alta cocina y el escándalo por los recortes

La trucha patagónica brilló en una clase maestra mientras los fans estallan contra Telefe por los capítulos cortos de Masterchef celebrity en la recta final.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La reciente emisión de Masterchef celebrity conmovió a los televidentes con una clase magistral que puso en valor los productos más puros de nuestra Patagonia argentina. Bajo la atenta mirada de los jurados, la competencia alcanzó un nivel de excelencia gastronómica nunca antes visto en esta temporada, dejando momentos de profunda sensibilidad entre los participantes.

El chef Germán Martitegui invitó al prestigioso Gonzalo Aramburu, distinguido con dos estrellas Michelin, para brindar una lección inolvidable. El ingrediente estrella fue la trucha patagónica proveniente de Piedra del Águila, un producto criado en aguas de deshielo y sin antibióticos que deslumbró a todos.

Embed

Ambos expertos destacaron la importancia de respetar la pureza del producto regional para potenciar su sabor natural. Los concursantes se mostraron visiblemente emocionados al trabajar con una materia prima de tal calidad, la cual representa la identidad culinaria más profunda del sur de nuestro país.

La polémica decisión de Telefe con los horarios

Sin embargo, no todo fue alegría en las redes sociales durante la jornada de ayer. Los seguidores del programa manifestaron su descontento por la decisión del canal de recortar los episodios a la mitad, una estrategia que busca extender la duración del certamen en pantalla. Esta movida responde a la necesidad de la emisora de dejarle un piso alto de rating a "Gran Hermano Generación Dorada". Las autoridades de la señal decidieron priorizar la dinámica del prime time, lo que provocó que la gran final se postergara para fines de marzo.

La situación despertó fuertes críticas de los televidentes, quienes consideran que los capítulos actuales resultan demasiado breves. Ante los cuestionamientos, se filtró que el reality acelerará su ritmo a partir del próximo lunes para aproximarse al desenlace definitivo del concurso gastronómico.

MasterChef Celebrity

Recta final en Masterchef celebrity

Con solo diez participantes en carrera, la competencia entra en su fase más exigente. Figuras como Maxi López, La Joaqui y el Chino Leunis deberán demostrar su destreza técnica para aspirar al premio mayor de 50 millones de pesos que entrega el programa.

El objetivo de los cocineros será convencer al jurado más exigente de la televisión argentina en desafíos que prometen ser cada vez más complejos. Mientras tanto, el público aguarda que los episodios recuperen su fluidez habitual para disfrutar del despliegue de los sabores sin cortes abruptos.

