21 de abril de 2026
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Jesica Cirio

Jesica Cirio y su segundo embarazo: quién es Nicolás Trombino y todos los detalles del varón que viene en camino

La modelo Jesica Cirio confirmó su segundo embarazo junto al empresario Nicolás Trombino. Enterate de todos los detalles sobre el varón que viene en camino.

Jesica Cirio y su segundo embarazo: quién es Nicolás Trombino y todos los detalles del varón que viene en camino

Jesica Cirio y su segundo embarazo: quién es Nicolás Trombino y todos los detalles del varón que viene en camino

Por Sitio Andino MuchoShow

La noticia del segundo embarazo de Jesica Cirio sacudió al mundo del espectáculo nacional tras la confirmación de la propia conductora en televisión. A los 39 años, la modelo atraviesa un momento de plenitud absoluta junto a su nueva pareja, el comerciante Nicolás Trombino, mientras espera la llegada de su primer hijo varón para finales de este año.

Jesica reveló que la gestación ya superó los tres meses y una semana, aunque la información se filtró antes de lo previsto. "Me tomó por sorpresa que se supiera tan rápido", confesó la modelo, quien prefirió esperar a realizarse los estudios correspondientes antes de hablar públicamente sobre el tema.

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jesica Cirio embarazada de 4 meses

Los detalles del embarazo de Jesica Cirio y su pareja

La relación con Nicolás Trombino comenzó hace menos de un año y, según la propia Jesica, el bebé no fue planeado para esta etapa exacta. "Se dio así y estamos muy felices, aunque todavía no convivimos de manera permanente", aclaró la conductora sobre su presente sentimental, lejos de los escándalos mediáticos anteriores.

El empresario, que se mantiene alejado de las cámaras y los flashes, acompañó a la modelo en las últimas ecografías donde finalmente confirmaron el sexo. Cirio destacó que su prioridad es mantener la armonía familiar, integrando a su nueva pareja con su rutina diaria y sus proyectos laborales en el mundo del fitness.

Este nuevo vínculo marca un renacer amoroso para la conductora después de su mediático divorcio y la desilusión que vivió en sus relaciones pasadas. Con Trombino, Jesica asegura haber encontrado la tranquilidad necesaria para encarar una "familia ensamblada" con mucha proyección y respeto mutuo entre ambos.

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La reacción de Chloé ante el nuevo embarazo

Antes de confirmar la noticia en los medios de comunicación, Jesica se encargó personalmente de contarle a su hija Chloé sobre la llegada del bebé. La pequeña, fruto de su anterior matrimonio con Martín Insaurralde, recibió la novedad con muchísima alegría y ya espera ansiosa conocer a su futuro hermanito.

En sus redes sociales, la conductora publicó la primera imagen donde se aprecia su incipiente pancita luciendo una remera blanca y ropa cómoda de entrecasa. La foto se volvió viral rápidamente, recibiendo miles de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebran verla radiante y enfocada en su salud.

Por ahora, la pareja no ha definido el nombre del niño, pero aseguran que se tomarán el tiempo necesario para elegirlo mientras transitan este segundo trimestre. Jesica continúa con su agenda laboral activa, demostrando que este proceso de gestación la encuentra con más energía y vitalidad que nunca.

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