21 de abril de 2026
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Doble salida en Gran Hermano: abandono repentino y eliminación que sacudió la casa

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una gala de eliminación atípica en la que una participante abandonó el reality y otro quedó eliminado. Los detalles.

Doble salida en Gran Hermano: abandono repentino y eliminación que sacudió la casa

Doble salida en Gran Hermano: abandono repentino y eliminación que sacudió la casa

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, se conoció al nuevo eliminado de la casa y se produjo un abandono repentino.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación comenzó con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Tres participantes quedaron en la cuerda floja, expuestos a la decisión del público bajo el sistema de voto negativo: Nazareno Pompei, La Maciel y Martín Rodríguez.

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Según se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue La Maciel. Sin embargo, lejos de reaccionar con euforia, sufrió un ataque de pánico. Minutos después, y de manera sorpresiva, decidió abandonar el reality por voluntad propia. Cabe recordar que días atrás había sido notificada por la policía sobre serios problemas legales, situación que la dejó visiblemente afectada.

Embed - La casa tras la ELIMINACIÓN de Martín y el ABANDONO de La Maciel - Gran Hermano 2026

La definición quedó entonces en un mano a mano entre Nazareno y Martín. Finalmente, el veredicto fue contundente: Martín Rodríguez se convirtió en el nuevo eliminado de la edición tras recibir la mayor cantidad de votos negativos. Su salida sacudió la casa y provocó todo tipo de reacciones entre los participantes.

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La Maciel abandonó la casa y Martín quedó eliminado de Gran Hermano

La Maciel abandonó la casa y Martín quedó eliminado de Gran Hermano

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez

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